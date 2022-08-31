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「下個馬爾地夫」吸金3.8億 新加坡長江集團4人遭訴
新加坡長江集團台灣分公司遭控以開發澳洲大克佩爾島，成為下一個馬爾地夫，並發行可在島上使用的「長江玉幣」為由，對外吸金達3.8億元。台北地檢署今偵結，依違反銀行法等罪起訴長台灣分公司董事長楊耀福、執行長蕭圓繻、前執行長吳阮弘等共4人，並對長江集團負責人魏萬龍夫婦發布通緝。
檢方調查，身兼新加坡魏朝公司董事的蕭圓繻，2018年9至11月間，有意與長江控股、長江集團及大克佩爾島公司，欲以5000萬美元購買澳洲大克佩爾島，在由長江集團宣稱利用區塊鏈技術，推出可在島上流通消費的「長江玉幣」。
蕭男返台後與楊男等人成立長江集團台灣分公司，分別擔任分公司執行長及董事長，與吳男一同招攬業務，佯稱新加坡長江集團已買下大克佩爾島，並獲澳洲政府許可開發豪華公寓與別墅、賭場、高爾夫球場、碼頭泊位、商用機場和沙灘酒店，將打造該島成為下一個馬爾地夫。
事後檢調接獲檢舉，指稱楊、蕭、吳等人所言都是騙局，實際上長江集團沒錢買島，後來交易取消，大克佩爾島則被賣給其他買主，但涉案人等已在台灣開記者會吸金，共有292名投資民眾合計遭騙3.8億元。
檢調去年展開偵辦後，長江集團母公司新加坡魏朝公司，發出公開聲明強調澳洲買島確有其事，而長江玉幣的發行係依照新加坡當地法律，是否違背台灣法律將委由台灣律師協助司法釐清。
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