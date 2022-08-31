黃越宏指陳明文調法官丈夫職務干預司法 判賠60萬確定

立法委員陳明文不滿媒體人黃越宏指控他利用調動承審案件審判長的丈夫在中油公司職務，影響司法判決，提告求償200萬元，台北地方法院認為黃未經合理查證，判賠20萬元。雙方皆上訴，台灣高等法院今判黃必須再賠償40萬元確定，不得再上訴。

黃越宏2017年9月20日、21日、26日分別在法治時報、政論節目發表言論，指陳明文利透過時任辯護律師蔡碧仲，了解自身案件承審的陳姓審判長，並「利用英系及立委的影響力，將二審庭長的老公從中油高雄廠調回嘉義，讓兩夫妻不用再分隔兩地」、「庭長開始承辦陳明文案件之後，她老公的調動與升遷都開始順利了起來」、「庭長承審陳明文一案，一個審級就花費五年多的時間，是故意製造拖延效果，好讓案子可以適用速審法」等語。

陳明文主張，黃越宏言論使閱聽眾產生他利用身分、地位及影響力，干預司法審判的負面印象，提告求償200萬元。

黃越宏辯稱有向台南高分院院長、發言人求證，只得到庭長丈夫的姓名、在中油工作，但對方不給庭長的分機以供查證，並認為院長、發言人、法官有主動澄清的責任。黃承認報導是個「失誤」，但頂多只有過失責任，還請法院審酌陳明文「公眾形象不佳、財力豐厚」，駁回陳的請求。

北院認為根據刑事庭函詢中油，可知承審審判長的丈夫未曾從高雄調回嘉義，且最近一次調動是因業務需要，但無升遷，也領同樣薪水，認為黃越宏言論與事實不符。黃的言論未經合理查證，即該負損害賠償責任，審酌雙方學、經歷，判他賠償20萬元。

陳明文和黃越宏對一審判決都不滿，各自提上訴。

高院民事庭認為，黃越宏所發表的言論包括「再加上『立委』正好可以幫忙調動 」、「對陳明文而言，調動一個中油的員工，從高雄調到嘉義，根本沒什麼難度」、「然後甚至還傳出來說，這個庭長，她的老公在中油，陳立委也影響力，影響到她老公會升遷什麼」，與證據資料難認相符，沒有相當理由可確信為真，陳求償有理。