快訊

戈巴契夫1994年立院演說 顛覆台灣人對共產黨人印象

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃越宏指陳明文調法官丈夫職務干預司法 判賠60萬確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立法委員陳明文不滿媒體人黃越宏指控他利用調動承審案件審判長的丈夫在中油公司職務，影響司法判決，提告求償200萬元，台北地方法院認為黃未經合理查證，判賠20萬元。雙方皆上訴，台灣高等法院今判黃必須再賠償40萬元確定，不得再上訴。

黃越宏2017年9月20日、21日、26日分別在法治時報、政論節目發表言論，指陳明文利透過時任辯護律師蔡碧仲，了解自身案件承審的陳姓審判長，並「利用英系及立委的影響力，將二審庭長的老公從中油高雄廠調回嘉義，讓兩夫妻不用再分隔兩地」、「庭長開始承辦陳明文案件之後，她老公的調動與升遷都開始順利了起來」、「庭長承審陳明文一案，一個審級就花費五年多的時間，是故意製造拖延效果，好讓案子可以適用速審法」等語。

陳明文主張，黃越宏言論使閱聽眾產生他利用身分、地位及影響力，干預司法審判的負面印象，提告求償200萬元。

黃越宏辯稱有向台南高分院院長、發言人求證，只得到庭長丈夫的姓名、在中油工作，但對方不給庭長的分機以供查證，並認為院長、發言人、法官有主動澄清的責任。黃承認報導是個「失誤」，但頂多只有過失責任，還請法院審酌陳明文「公眾形象不佳、財力豐厚」，駁回陳的請求。

北院認為根據刑事庭函詢中油，可知承審審判長的丈夫未曾從高雄調回嘉義，且最近一次調動是因業務需要，但無升遷，也領同樣薪水，認為黃越宏言論與事實不符。黃的言論未經合理查證，即該負損害賠償責任，審酌雙方學、經歷，判他賠償20萬元。

陳明文和黃越宏對一審判決都不滿，各自提上訴。

高院民事庭認為，黃越宏所發表的言論包括「再加上『立委』正好可以幫忙調動 」、「對陳明文而言，調動一個中油的員工，從高雄調到嘉義，根本沒什麼難度」、「然後甚至還傳出來說，這個庭長，她的老公在中油，陳立委也影響力，影響到她老公會升遷什麼」，與證據資料難認相符，沒有相當理由可確信為真，陳求償有理。

高院在衡量雙方身分、地位、經濟狀況和侵害程度後，認為陳明文可請求60萬元的精神慰撫金，換句話說黃越宏須再給付40萬元。

民進黨立委陳明文不滿媒體人黃越宏指控他利用調動承審案件審判長的丈夫在中油公司職務，影響司法判決，提告求償，台灣高等法院今判黃須賠償陳60萬元元確定。資料照片。記者林澔一／攝影
民進黨立委陳明文不滿媒體人黃越宏指控他利用調動承審案件審判長的丈夫在中油公司職務，影響司法判決，提告求償，台灣高等法院今判黃須賠償陳60萬元元確定。資料照片。記者林澔一／攝影
台灣高等法院今判媒體人黃越宏須賠償立委陳明文60萬元。資料照片。記者曾原信/攝影
台灣高等法院今判媒體人黃越宏須賠償立委陳明文60萬元。資料照片。記者曾原信/攝影

陳明文 中油 嘉義

延伸閱讀

影／翁章梁帶國嘉隊6架無人機伴飛登記參選 拚最高票

嘉縣行動醫療3.0 全台首創婦女保健樂齡智慧綠能醫療車

英系為何論文案不挺林智堅？擔心傷及陳時中選情

【即時短評】朱立倫推王育敏戰翁章梁 撼動綠色長城？

相關新聞

趙建銘要關3年10月批法院忽視有利證據 憲法法庭不受理

前總統陳水扁女婿趙建銘17年前兩度參加「三井宴」、捲入台開公司內線交易，去年遭判刑3年8月定讞，因另犯偽證案遭判刑3月，...

騎機車闖7項、9次交通違規 林為洲認罪赴警局自首

新竹縣首例民代赴警局自首，國民黨竹北市長參選人林為洲化身城市管理員，騎機車上路為市民找路解惑，自拍影片上傳臉書，竟遭網友...

偷拍女警洗澡認罪認一半 法官搜索男警 果然查到存檔

台北市警松山分局警備隊陳姓員警在中正一分局仁愛路派出所任職時，偷拍女同事洗澡，陳上法庭認罪，但沒有坦承其實還有偷拍影像早...

年底大選將至 參選人看板遭破壞 中警呼籲：犯行就送辦

年底大選將至，參選人的選舉旗幟、廣告占據重要街道，不過台中市清水警分局轄區在26日時發生有民眾破壞參選人選舉旗幟的狀況，...

日盛前女經理挪用客戶上億元 非自首二審改判10年

日盛銀行新營分公司沈姓前女經理為掩飾客戶投資失利，透過銀行轉帳及網路銀行交易將挪移17名客戶上億元，不法所得4947萬多...

只因不滿被開單 醉漢持斧朝警逼近又揮砍遭鳴3槍壓制

高雄60歲蔡姓男子騎機車撿拾回收，因拖曳的回收物遮蔽車牌，遭員警攔查又發現酒駕；蔡男不滿被開單，竟持斧頭作勢攻擊，警對空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。