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6行政執行分署長交接 署長：持續執行酒駕案
法務部今天舉行行政執行署高階主管及各分署分署長聯合交接暨宣誓典禮，法務部長蔡清祥監交時表示，行政執行署是優質、有創意的團隊，除辦理公法上金錢給付執行外，近來更積極協助辦理檢察機關囑託業務。
蔡清祥說，本次執行機關的人事調動，除了部分現任分署長職務調整外，也調派優秀檢察官出任分署長，經由人才交流，帶給執行體系相當多的領導統御及辦案經驗，蔡期許各分署都公正執法，發揮法遵功能。
新任分署長共有6位，分別為周懷廉接任士林分署分署長、李蕙如接任桃園分署分署長、丁俊成接任新竹分署分署長、郭景銘接任彰化分署分署長、柯怡伶接任嘉義分署分署長、吳廣莉接任宜蘭分署分署長。
行政執行署署長林慶宗致詞說，他對卸任分署長推動各項業務及創新措施作為表示肯定，期許新任人員繼續深耕經營，首重滯欠大戶執行，並持續強力執行酒駕案件，帶領執行署同仁再創佳績。
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