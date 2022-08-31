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土城運校自辦重劃詐貸6千萬 承包公司老董判2年6月
友田市地重劃公司前、現任負責人毛薪傅與林宗德，藉公司承做「新北市土城區運校自辦市地重劃區」營造等工程時，與鈺宬工程公司負責人鄭偉舜聯手向銀行詐貸4200萬。
新北地方法院依詐欺罪分處毛薪傅、林宗德2年6月、2年2月徒刑，鄭男則因共犯詐欺、製作不實單據協助詐貸，以及另涉及非法清除廢棄物，定應執行2年10月。
檢調調查，毛薪傅與林宗德為了在北部地區進行市地重劃，成立友田公司，並與新北市土城區的地主接洽詢問參與重劃意願，2013年經新北市審核，成立「新北市土城區運校自辦市地重劃區重劃會」，決議將重劃地內營造、土石清運工程給友田公司承作，友田又另將工程轉包給鈺宬公司。
雙方約定以3億8千萬元餘元作為發包費用，毛薪傅等人卻為取得更高額度貸款，將契約書上偽登承包金額4億4千萬元，再由鄭偉舜開出不實發票、收據等，藉此向銀行額外詐貸4200萬元，供毛薪傅作他用，鄭偉舜另因找來未經許可的非法清運業者協助低價清運廢棄物，再申報不實資料向土城運校重劃會獲取不法獲利1342萬餘元，涉及廢棄物清理法。
合議庭審理時，三人均辯稱實際工程款就是4億4千萬，只是鄭偉舜稱可以給回扣6千萬，才會另簽3億8千萬的合約，但因三人均曾在調查局、檢方偵訊時坦承詐貸，說法不為合議庭所採信，依詐欺罪分處毛薪傅、林宗德2年6月、2年2月徒刑，鄭男則因共犯詐欺、製作不實單據協助詐貸，以及另涉及非法清除廢棄物，定應執行2年10月。
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