趙建銘要關3年10月批法院忽視有利證據 憲法法庭不受理

前總統陳水扁女婿趙建銘17年前兩度參加「三井宴」、捲入台開公司內線交易，去年遭判刑3年8月定讞，因另犯偽證案遭判刑3月，台灣高等法院裁定執行3年10月；趙去年10月25日至台中監獄服刑。趙認為最高法院刻意忽略有利於他的證據且判決理由不備，聲請裁判憲法審查，憲法法庭裁定不受理。

2005年6、7月間，台開董事會通過165億元聯貸、不良債權融資、不良債權融資等提案，攸關台開能否轉型為專業土地開發公司，或違約交割導致行政院金融重建基金接管，預料台開將可產生約15億元利得，淨值回升至18億元左右。

官股股東彰化銀行決議不再持有台開股票，台開董事長蘇德建擔心台開股權變化將不利政府政策推動，聯繫國票證董事蔡清文轉告「駙馬爺」趙建銘共同購買彰銀的股票，放出「我將推動聯貸案，把信託部切割給日盛銀行，處理不良債權，以及彰銀要賣台開1萬3千張（實際為1萬2100張），有一席公股董事」風聲。

當年7月間，蘇德建二度安排三井宴，趙建銘在聚餐後，告知父親這個消息，趙向蔡清文表示要用母親簡水綿的名義買入。游世一、趙建銘、趙玉柱、蔡清文7月25日共同買入台開公司股票後，再分別賣出，游獲利6647萬餘元，趙玉柱拿到3517萬餘元，蔡清文獲取154萬元，合計1億318萬餘元。

案經多年纏訟，高院更五審指趙建銘當時不僅是台大醫師，也是總統女婿，智識程度和社經地位高於一般大眾，卻在三井宴中確認買股張數，再轉報父親，讓國人對證交市場的健全和公平產生高度疑慮，但考慮他在偵查中坦認且沒有實際獲利，判3年8月徒刑。最高法院去年10月14日駁回趙等人上訴定讞。

趙建銘則認為最高法院的判決對他不公平，牴觸憲法第16條訴訟權意旨，且終局判決將共同正犯所獲的財物和財產上利益全部合併計算，違反罪責原則、罪刑相當性原則。

因最高法院刑事大法庭曾做出裁定，認行為人所獲取的財物或財產上利益不以與內線消息具有因果關係為必要，趙認為這也不合情理，沒能充分反映內線交易不法行為的內涵，讓審判者恣意而為，違反法律明確性原則、憲法平等原則，因此聲請裁判憲法審查。