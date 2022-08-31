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女通緝犯躲超過一年 遭攔查瞎扯「正要去法院報到」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄30歲張姓女子涉嫌竊盜詐欺罪遭通緝一年多，日前跟母親騎車雙載外出，因逆向行駛，行經楠梓區德民路巷弄，遭員警攔查；當下騎機車的母親不斷向道歉，但張女在後座不發一語，神情有異，進一步盤查發現通緝身分，她便聲稱，「正要去法院報到」，警方聽聞並未採信，警詢後，依法將人逮捕歸案。

楠梓警分局翠屏派出所員警8月27日上午8時40分，巡邏行經轄內德民路474巷，發現有一對母女騎車雙載逆向，隨即將人攔下；當下騎車的母親不斷向警方道歉，懇求原諒，但後座的張女卻不發一語，神情相當緊張，眼神還不時迴避員警。

員警察覺有異，進一步盤查張女身分，果真查出，她在去年4月16日、11月11日因涉犯竊盜及詐欺罪遭地檢署發布通緝；當下她才慌忙向員警解釋「現在正要去法院報到，已打電話向檢察官跟法警聯繫」，在旁的母親也不斷幫腔。

員警聽聞駁斥「妳已經通緝逃亡一年多了，現在才說要去報到，未免太巧」，認為理由過於牽強；張女最終百口莫辯，警詢後，將她依法逮捕歸案。

高雄30歲張姓女子涉嫌竊盜及詐欺罪遭通緝一年多，日前跟母親騎車雙載外出，因逆向行駛，遭警攔查，身分露餡被逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲張姓女子涉嫌竊盜及詐欺罪遭通緝一年多，日前跟母親騎車雙載外出，因逆向行駛，遭警攔查，身分露餡被逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲張姓女子涉嫌竊盜及詐欺罪遭通緝一年多，日前跟母親騎車雙載外出，因逆向行駛，遭警攔查，身分露餡被逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲張姓女子涉嫌竊盜及詐欺罪遭通緝一年多，日前跟母親騎車雙載外出，因逆向行駛，遭警攔查，身分露餡被逮。記者陳弘逸／翻攝

通緝 詐欺 竊盜

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