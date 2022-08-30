台帛視訊 簽署刑事司法互助協定及法醫合作瞭解備忘錄

台灣與友邦帛琉共和國在各項領域均有密切合作，今天帛琉副總統兼司法部長席嫵杜來台，與法務部長蔡清祥視訊簽署台帛刑事司法互助協定及法醫合作瞭解備忘錄，兩國邦誼拓展至司法領域。這也是本月繼與聖文森與格瑞那丁之後，第二個與台灣簽署刑事司法合作協定及備忘錄的國家。

席嫵杜今天視訊會談時，與蔡清祥就未來跨境司法合作方向進行對談，並針對近年日漸猖獗的跨境非法博弈及電信詐欺犯罪交換意見。法務部表示，台帛司法互助簽署的契機，始於2020年間，台灣法醫至帛琉支援一相驗案件，當中外交部駐帛琉共和國大使館更是功不可沒。

未來台帛刑事司法互助協定生效後，可在刑事調查、追訴、法院審理等程序中，透過司法互助提供證據、協助文書送達、確認人及物之所在、執行搜索、扣押、凍結及執行罰金刑等協助。雙方執法人員更可在徵得同意前提下，透過視訊進行訊問，也可使用科技設備輔助偵查，縮減跨境取證的資源耗費。