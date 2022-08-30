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貪檢、律師合謀鑽分案漏洞 護航貿易商討回2474萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

前高雄地檢署檢察官井天博（改名井樹華），被控與轉任律師的前檢察官黃振銘合謀，利用地檢署「後案併前案」的分案規則，將黃委任的案子交由井偵辦，護航貿易商討回2474萬元，井被依貪汙收賄判刑11年半潛逃，黃振銘一、二審被判8年徒刑，經最高法院撤銷發回，今高等法院高雄分院更一審改判5年6月，褫奪公權3年。可上訴。

判決指出，高雄一家貿易公司王姓負責人與吳姓友人合資，2009年以1.9億餘元的價格標下亞太隆剛鋼鐵公司的不良債權，結果王男等人發現廠房機台疑遭變賣，依約未完成交割手續，反被沒收押標金、履約保證金3860萬元。

王男、吳男事後向亞太隆剛邱姓負責人提告損害債權，經友人牽線找上黃振銘，黃接下委任後，表明他認識檢察官，可配合盡速偵辦，但須在律師費外額外支付200萬活動費，其中50萬要先付款，吳等人也依約支付50萬元。

但吳男等人見黃振銘遲未有動作，於是請呂姓友人牽線，找上時任雄檢檢察官的井天博，允諾可支付活動費150萬元，井點頭協助，但要求先支付15萬元分案費，偵查中還要支付活動費50萬元，起訴後100萬元，三階段合計165萬元。

井天博收到賄款後，與黃振銘合謀利用地檢署「後案併前案」分案規則，由井提供手上偵辦案件被告姓名等個資，再由黃振銘對亞太隆剛邱姓負責人提告，但訴狀被告姓名卻先填寫井手中他案的被告姓名，直到分案到井天博手中後，再聲請更正被告姓名為邱男，該案已分案，未再改分。

沒多久，井天博順利將邱姓負責人起訴，王男等人也在該案起訴後，主張邱男涉嫌隱匿、違法販賣機具聲請仲裁，順利拿回押標金含利息約2474萬，井也順利拿到合計165萬元的賄款。

一、二審法官認定黃振銘與井天博勾串貪污，依不違背職務收賄罪判8年、褫奪公權4年，50萬元列犯罪所得沒收，案經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審。

高雄高分院合議庭認為，王男等人見黃振銘未積極處理官司，才找上井天博行賄，並無證據證明黃與井天博共同收賄165萬元；但黃當時收取的50萬元活動費，雖名義為律師酬金，實際仍為配合井天博將案子分案到他底下的活動費，綜合相關事證，改判5年6月，褫奪公權3年。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

檢察官 收賄 律師 貪汙

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