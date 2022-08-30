房仲炒房賺千萬卻欠稅 稱無力繳納嗆「可以管收我」
59歲周男從事不動產仲介，被國稅局查出逃漏稅百萬，加上罰鍰共需繳納7百萬餘。他稱無力繳納欠稅，法務部行政執行署新北分署查出他有4千萬餘元財產流向不明，懷疑他企圖脫產逃稅，向新北地方法院聲請管收獲准。
新北分署指出，周男2012年至2015年間透過炒房賺進1042萬餘元，因逃漏330萬餘元賦稅，被國稅局補追含罰鍰在內共725萬餘元，周男擺爛不繳，案件2017年4月移送新北分署執行，經執行周男銀行存款後僅徵得1萬餘元，他被通知到新北分署說明時表示「沒辦法清償，可以把我管收」。
行政執行官調查後，發現周男早在2015年就開始脫產，金額合計4千萬餘元，本月26日再通知周男到案提出繳清賦稅計畫。他面對質疑，仍推稱大筆現金是用在還債，卻說不出還給誰，甚至稱因時間太久「早就忘記錢花在哪」，明顯有錢卻不願繳稅，行政執行官因此向新北地院聲請管收獲准。
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