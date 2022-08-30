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房仲炒房賺千萬卻欠稅 稱無力繳納嗆「可以管收我」

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

59歲周男從事不動產仲介，被國稅局查出逃漏稅百萬，加上罰鍰共需繳納7百萬餘。他稱無力繳納欠稅，法務部行政執行署新北分署查出他有4千萬餘元財產流向不明，懷疑他企圖脫產逃稅，向新北地方法院聲請管收獲准。

新北分署指出，周男2012年至2015年間透過炒房賺進1042萬餘元，因逃漏330萬餘元賦稅，被國稅局補追含罰鍰在內共725萬餘元，周男擺爛不繳，案件2017年4月移送新北分署執行，經執行周男銀行存款後僅徵得1萬餘元，他被通知到新北分署說明時表示「沒辦法清償，可以把我管收」。

行政執行官調查後，發現周男早在2015年就開始脫產，金額合計4千萬餘元，本月26日再通知周男到案提出繳清賦稅計畫。他面對質疑，仍推稱大筆現金是用在還債，卻說不出還給誰，甚至稱因時間太久「早就忘記錢花在哪」，明顯有錢卻不願繳稅，行政執行官因此向新北地院聲請管收獲准。

周姓房仲（圖左）欠稅7百萬餘，還向行政執行官稱沒錢繳納，嗆聲「可以把我管收」，行政執行官卻查出他早已脫產4千萬餘元，向法院聲請管收獲准。圖／法務部行政執行署新北分署提供
周姓房仲（圖左）欠稅7百萬餘，還向行政執行官稱沒錢繳納，嗆聲「可以把我管收」，行政執行官卻查出他早已脫產4千萬餘元，向法院聲請管收獲准。圖／法務部行政執行署新北分署提供

新北 逃漏稅 法務部

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