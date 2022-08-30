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雲林更生人挺弱勢熱情響應 創世行動義賣車搶購一空

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林地檢署、雲林榮觀協進會及更生保護會雲林分會，今在虎尾鎮頂溪社區活動中心，舉辦更生人反賄選宣導活動，也邀請創世基金會「愛心行動義賣專車」設立快閃攤位，吸引上百名更生人熱情參與，物美價廉的義賣品，火速被搶購一空，讓受刑人在採購民生用品的同時，也可做公益、幫助弱勢家庭。

更生人陳先生說，雖曾因案入監服刑，但已改過自新、努力融入社會，也在過程中體會到生活的困難與不容易；今天參加反賄選宣導活動，看見社會弱勢有需要幫助，立即伸出援手購買義賣物品，希望用自身能力回饋社會，讓植物人家庭能獲得幫助。

雲林地檢署檢察長張春暉說，邀請創世基金會到場設置快閃攤位義賣，讓所有人都可以為社會付出心力，從平凡的採買開始助人，希望各機關團體與民眾，化小愛轉大愛，一起關懷弱勢。

創世斗六院院長張曉蓉說，近年受到疫情衝擊，斗六院捐款驟減，安養經費籌措不易，今年7至8月善款較去年減少2百萬；但植物人服務365天沒有空窗期，社工與義工腦力激盪，開發出「義賣行動專車」，到各機關及市場設攤，盼大眾一同響應。

張曉蓉也說，邀請民眾小額認助植物人，一日餐食300元，郵政劃撥：22322998，或洽創世官網線上支持：https://lihi2.cc/Sa1qI，認購義賣品可洽：（05）537-7855行動義賣小組。

更生人反賄選宣導活動與創世基金會義賣結合，更生人開心回饋社會。圖／創世基金會提供
更生人反賄選宣導活動與創世基金會義賣結合，更生人開心回饋社會。圖／創世基金會提供
更生人反賄選宣導活動與創世基金會義賣結合，更生人開心回饋社會。圖／創世基金會提供
更生人反賄選宣導活動與創世基金會義賣結合，更生人開心回饋社會。圖／創世基金會提供

義賣 雲林 更生人 捐款

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