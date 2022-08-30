林金貴槍殺小黃司機案 纏訟15年 「關鍵髮型」又逆轉判無罪

現年45歲男子林金貴，2007年被控槍殺王姓計程車司機，判無期徒刑定讞，但他胞姊找到一張案發前2個月拍攝的短髮大頭照，讓他獲得再審機會，高雄高分院再審改判林金貴無罪，檢方上訴，前年再審更一審認林是兇手，改判無期徒刑，經最高法院撤銷發回，今（30日）再審更二審宣判，三度逆轉改判無罪。

2007年5月9日晚間，林金貴被控在高雄鳳山坐上王姓計程車司機的座車後，疑在車上與王男爆發衝突，林從後座開槍，王男頭部中彈，送醫急救後不治，一審至最高法院都認為林金貴涉嫌殺人，判他無期徒刑定讞。

但林金貴入獄後喊冤，他的胞姊找出一張他在案發前2個月，於照相館拍攝的短髮大頭照，經與案發現場監視器比對後，佐證林金貴與凶嫌不同人，加上林有手機發話位置等不在場證明，2017年聲請再審成功，2018年8月7日，高雄高分院再審改判無罪。

檢方不服上訴，最高法院發回高雄高分院更審，再審更一審依據證人說法，認為林金貴擁槍，且蓄留長髮，另大頭照光碟也非原始檔，只能證明燒錄時間為案發前兩個月，但拍照時間不排除更早，認定林是凶手，前年12月3日改判他無期徒刑。

案經最高法院撤銷發回，今再審更二審又逆轉改判無罪。高雄高分院今列舉多項無罪理由，關鍵仍在林金貴於案發當時是否蓄髮。

高分院合議庭認為，林金貴案發前一年12月才假釋出獄，隔年1月申請換領身分證，同年3月到照相館拍攝半身照，依據身分證及相館照片，林的髮長都在耳上，並未掩蓋雙耳，依據高雄榮總鑑定頭髮生長速度，案發前林金貴頭髮不可能長到與凶嫌一樣的長度。

另外，林金貴換領身分證及相館3月5日留存的影像檔案，經法務部調查、內政部警政署刑事警察局比對鑑定結果，均無法認定案發現場拍到的凶嫌就是林金貴，也無法認定凶嫌是否戴假髮，警方於現場採證到的槍彈、毛髮、指紋，也無從認定槍擊案與林金貴有關。

案發約1小時5分後，林金貴持有的手機在台南佳里鎮有發話紀錄，參考案發地點與手機基地台位置，兩地距離為77.5公里，開車需耗時約1小時23分鐘，參考目擊證人曾自稱追趕凶手2、3分鐘，若林金貴為凶手，需耗費時間找尋汽車，不可能在案發後1小時5分內，就駕車返回台南市佳里區。

至於證人指認部分，合議庭認為現場邱姓、潘姓證人為案發後5個月才指認林金貴為凶手，指認程序不符合「法務部對於指認犯罪嫌疑人程序要點」、「人犯指認作業要點」及「警察機關實施指認犯罪嫌疑人程序要領」等規定，邱、潘兩人追趕凶手，還曾受對方亮槍威脅，所為指認恐有因受驚嚇、記憶污染等因素。

另外，曾指林金貴當時為蓄長髮的林姓按摩師，則證稱當時是警方前置導引性之說詞，才指稱案發現場監視器影像中的凶手為林金貴，且林女僅與林金貴見過一次面，指認程序復違反相關規定，無從採信。