粗工酒駕撞死人砸250萬和解獲緩刑 他再犯慘遭撤銷

台中27歲鄭姓粗工5年前酒駕開小貨車撞死路人，犯後砸了250萬元和家屬和解獲原諒，被依酒駕致死、肇逃致死等判2年，緩刑5年；未料鄭緩刑內再度喝威士忌上路又被依公共危險判刑3月，檢方以他緩刑內再犯同質性酒駕，顯不知謹惕，法院也認為他一犯再犯，裁定撤銷其緩刑。

檢警調查，鄭男2017年6月5日晚上在家喝啤酒，隔天凌晨3點多開小貨車載林姓友人上路，行經烏日區因酒醉失控連撞路邊2輛車，再往前衝向林姓路人，但鄭明知把對方撞到重傷倒地，卻趕緊把右前座的林姓友人叫醒後就汽車逃逸。

林姓路人遭撞後因創傷性休克、腳部骨折，緊急送醫但到院前就已經死亡，轄區警方獲報調閱監視器逮到鄭男，經呼氣酒測值達每公升0.39毫克；鄭在審理時均坦承不諱，並有監視器、警方調查報告佐證。

法院審酌，鄭男在這次酒駕前無前科，可見並非酒駕慣犯，且犯後全部坦承，犯後態度良好，也表示在保險理賠金外願意給付家屬250萬元並達成和解，家屬也表示願意原諒他。

法院當時也考量，鄭男犯後坦承不僅節省司法資源，也盡力賠償確實有悔意，就其酒駕致死部分依刑法第59條情堪憫恕予以減刑，同時也審酌鄭犯案時年僅23歲，若令其入監對其人格、將來社會適應未必有所助益。

法院2018年5月依酒駕致人於死、肇事致人死亡逃逸等，各判證1年6月、1年2月，應執行2年，並宣告緩刑5年。

未料鄭男仍在緩刑期間，今年2月24日又在家喝完威士忌騎機車上路，結果在附近的超商內被巡邏員警發現他全身酒氣，經調閱監視器畫面發現他騎車到場，當場施以呼氣酒測值達每公升0.46毫克，結果被依公共危險罪判刑3月。

台中地檢署認為，鄭前案酒駕致死仍在緩刑期間，這次卻再犯性質相同的酒駕，顯然緩刑對他難收矯正之效，向台中地院聲請撤銷其緩刑。

法院審酌，鄭先前才因酒駕撞死人，後獲得緩刑寬典卻又漠視自身、公眾安全酒駕上路，其無視法律一再犯同質性高犯罪，裁定撤銷其緩刑。

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