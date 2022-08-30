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與人夫遊墾丁同住 小三辯「純聊天、不知已婚」賠15萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣羅姓女子與林姓人夫有染，雙方在去年2月間同遊墾丁，被林元配委請的徵信社業者拍到，林元配據此向羅女求償100萬元，羅女辯稱，雙方僅是朋友，不知林已婚，在房內僅「純聊天」，但不被法官採信，二審判羅女得賠15萬元，全案確定。

判決指出，彰化縣羅姓女子與林姓人夫有染，林與元配育有2名子女，林元配發現林出軌後，委請徵信社業者調查，在去年2月間，業者拍到林與羅女同遊墾丁，共住一房，業者聽到房內疑有親密行為的聲音，趕緊請林元配到場敲門，與林、羅女對質。

林元配認為羅女侵害配偶權，提出民事侵權損害告訴，求償100萬元，不過羅女否認與林有染，辯稱雙方只是朋友關係，而且因為林稱為了躲債，才請她開車載往墾丁民宿避風頭，在房間裡只有聊天，沒有作其他逾越男女分際之事，而且也不知道林已婚。

法官找來林的好友作證，證稱，林近兩年出遊時，都會帶著羅女，林與羅女在朋友面前不會避諱，有時牽手、有時有些親密接觸，甚至聊天時，林會提到自己老婆、小孩的事情，羅女都在場，羅女不會不知林已婚身分。

一、二審都認定羅女侵害配偶權，但審酌羅女的職業、收入與林元配的社經地位狀況，認為林元配求償100萬元過高，判賠15萬元，其餘部分駁回，全案確定。

彰化縣羅姓女子與林姓人夫有染，台中高分院判羅女得賠林元配15萬元，全案確定。記者陳宏睿／攝影
彰化縣羅姓女子與林姓人夫有染，台中高分院判羅女得賠林元配15萬元，全案確定。記者陳宏睿／攝影

墾丁 人夫

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