張榮味「特權疫苗」案簽結 張麗善：感謝司法還予清白

雲林縣長張麗善胞兄、前縣長張榮味，去年6月被爆施打「特權疫苗」，雲林地檢署立案偵辦，檢方發函向疾管署了解規範及執行方式，經1年調查後查無不法，今已全案簽結。

張榮味去年5月底甫出獄，6月即被爆插隊打疫苗，爆料指他並非當時疫苗優先施打對象，卻已先施打，引發各界議論；張麗善當時重申，由於自己是縣的疫情指揮官，為第二類對象，胞兄係因同住家人關係，由衛生局安排接種事宜，既然衍生爭議，也主動請檢方調查。

檢方發函問衛福部、疾管署等單位，函詢同住者的定義，衛福部疾管署回覆，「指揮中心字110年5月3日起開放第一類至第三類實施對象的同住者均納入公費疫苗接種對象」，另為避免第一線醫事人員對於該類對象身分檢核的困難，無令編造該等人員名冊，且未明確回覆對同住者確切定義。

檢方比對雲林縣衛生局造冊名單，及相關單位防疫指引，認定張榮味因與屬第二類「中央及地方政府防疫人員」的胞妹張麗善同住，符合第三類定義的第一類至第三類實施對象之同住者資格，因此施打疫苗並無不法，全案於今年5月簽結。