快訊

美議員4月來訪 華航董事會今拍板訂購16架波音787-9客機

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

棒球／彭政閔連手套都沒有 網友熱議大聯盟開球儀式太隨便？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「女版郭台銘」中國立訊王來春 違法入主宣德科技遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

身為蘋果供應鏈的中國深圳立訊精密，其女董事長王來春人稱「女版郭台銘」，涉嫌於2013年間，以立訊資金違法透過子公司、孫公司入主台灣上櫃連接器大廠宣德科技。台北地檢署認定，王來春與兩名親信宣德前董事長兼總經理蔡建偉、台灣立訊負責人葉怡伶，未經經濟部投審會許可，迴避以陸資入主宣德的審查，今依違反兩岸條例等罪將3人起訴。

王來春原只是鴻海集團創辦人郭台銘旗下深圳富士康，一名來自農村的流水線女工。但她在富士康工作10年後，躍昇為廠內中國人最高職位的課長，之後離職創業，從小工廠開始做起，循「鴻海模式」把生意越做越大，2004年與胞兄王來勝買下香港立訊，靠著富士康訂單打入全球電子大廠供應鏈，奠定日後晉升蘋果供應鏈的基礎，因此被稱為「女版郭台銘」，據傳身價達17億美金。

檢方查出，王來春因亟需宣德連接器關鍵技術，2011年11月24日與隸屬深圳立訊旗下子公司、孫公司登記負責人的蔡建偉，與宣德簽訂收購股權入主的保密協議。同年12月，王來春即透過她深圳立訊旗下的香港明志國際實業，向投審會申請來台設立子公司浩達及孫公司達擎。認股由蔡設立並提供資金給她使用的立康公司現金增資，使得達擎、立康成為香港明志的孫公司。

接著，王來春再以達擎、立康出面收購宣德大股東、上櫃公司穩懋半導體手上的4萬張宣德持股股份，使達擎、立康成為宣德佔股17.12%的最大股東，逐漸接手董事會。2011年5月，王來春另成立香港立訊，再由該公司申請來台成立台灣立訊，並指派時任深圳立訊財務總監葉怡伶，作為台灣立訊負責人。

2012年2月，蔡建偉以立康負責人獲宣德董事會聘為總經理，隔月16日立刻發布重大訊息，指稱宣德將與深圳立訊簽訂投資合作協議書，共同出資人民幣8000萬元於東莞成立合資公司，從事連接器研發、生產及銷售。後來王來春等3人再透過集團旗下香港聯滔公司，逐步取得宣德私募股份，成功透過董事會席次全面掌握宣德，最終使宣德成功被深圳立訊併購。

此外，蔡建偉、葉怡伶另於深圳立訊認購宣德私募增資案的重大消息發布，內部人禁止交易公司股票期間，涉嫌內線交易買進宣德股票。其中一筆兩人擬制性獲利66萬餘元；另筆葉女不法獲利305萬餘元。由於兩人均已自白認罪，並願主動繳回不法所得，檢方就內線交易罪嫌部分也建請法院酌減其刑。

「女版郭台銘」中國立訊女董王來春，涉嫌違法入主台灣上櫃公司宣德科技遭北檢起訴。圖／翻攝網路影片
「女版郭台銘」中國立訊女董王來春，涉嫌違法入主台灣上櫃公司宣德科技遭北檢起訴。圖／翻攝網路影片

深圳 香港 郭台銘

延伸閱讀

疫情升溫深圳龍華區今起全域管控 鴻海回應了

深圳增11本土病例 24地鐵站關閉、羅湖及福田臨時管控

北京出借香港故宮最後10書畫精品 9月7日開展

職棒賽鬧場喊味全龍打假球、比中指 賭博前科球迷遭訴

相關新聞

房仲炒房賺千萬卻欠稅 稱無力繳納嗆「可以管收我」

59歲周男從事不動產仲介，被國稅局查出逃漏稅百萬，加上罰鍰共需繳納7百萬餘。他稱無力繳納欠稅，法務部行政執行署新北分署查...

貪檢、律師合謀鑽分案漏洞 護航貿易商討回2474萬

前高雄地檢署檢察官井天博（改名井樹華），被控與轉任律師的前檢察官黃振銘合謀，利用地檢署「後案併前案」的分案規則，將黃委任...

15年前涉槍殺小黃運將 三度逆轉！林金貴無期改判無罪

男子林金貴2007年被控槍殺王姓計程車司機，判無期徒刑定讞，但一張案發前2個月拍的短髮大頭照，讓他獲得再審機會，高雄高分...

移民署拂曉出擊 直搗北市移工宿舍逮22失聯移工

移民署北區事務大隊台北市專勤隊聯合海巡署等機關，今天凌晨拂曉出擊，在北市轄區移工宿舍等非法外來人口聚集熱點掃蕩，共查獲2...

全國詐騙案近5年新高 新北刑大隊長赴美髮公司宣導防詐

詐騙手法推陳出新，根據刑事局統計，去年全國詐欺案共發生2萬4724件，為近5年來新高，其中以投資詐欺4896件，占逾19...

雲林更生人挺弱勢熱情響應 創世行動義賣車搶購一空

雲林地檢署、雲林榮觀協進會及更生保護會雲林分會，今在虎尾鎮頂溪社區活動中心，舉辦更生人反賄選宣導活動，也邀請創世基金會「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。