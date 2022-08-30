「女版郭台銘」中國立訊王來春 違法入主宣德科技遭訴

身為蘋果供應鏈的中國深圳立訊精密，其女董事長王來春人稱「女版郭台銘」，涉嫌於2013年間，以立訊資金違法透過子公司、孫公司入主台灣上櫃連接器大廠宣德科技。台北地檢署認定，王來春與兩名親信宣德前董事長兼總經理蔡建偉、台灣立訊負責人葉怡伶，未經經濟部投審會許可，迴避以陸資入主宣德的審查，今依違反兩岸條例等罪將3人起訴。

王來春原只是鴻海集團創辦人郭台銘旗下深圳富士康，一名來自農村的流水線女工。但她在富士康工作10年後，躍昇為廠內中國人最高職位的課長，之後離職創業，從小工廠開始做起，循「鴻海模式」把生意越做越大，2004年與胞兄王來勝買下香港立訊，靠著富士康訂單打入全球電子大廠供應鏈，奠定日後晉升蘋果供應鏈的基礎，因此被稱為「女版郭台銘」，據傳身價達17億美金。

檢方查出，王來春因亟需宣德連接器關鍵技術，2011年11月24日與隸屬深圳立訊旗下子公司、孫公司登記負責人的蔡建偉，與宣德簽訂收購股權入主的保密協議。同年12月，王來春即透過她深圳立訊旗下的香港明志國際實業，向投審會申請來台設立子公司浩達及孫公司達擎。認股由蔡設立並提供資金給她使用的立康公司現金增資，使得達擎、立康成為香港明志的孫公司。

接著，王來春再以達擎、立康出面收購宣德大股東、上櫃公司穩懋半導體手上的4萬張宣德持股股份，使達擎、立康成為宣德佔股17.12%的最大股東，逐漸接手董事會。2011年5月，王來春另成立香港立訊，再由該公司申請來台成立台灣立訊，並指派時任深圳立訊財務總監葉怡伶，作為台灣立訊負責人。

2012年2月，蔡建偉以立康負責人獲宣德董事會聘為總經理，隔月16日立刻發布重大訊息，指稱宣德將與深圳立訊簽訂投資合作協議書，共同出資人民幣8000萬元於東莞成立合資公司，從事連接器研發、生產及銷售。後來王來春等3人再透過集團旗下香港聯滔公司，逐步取得宣德私募股份，成功透過董事會席次全面掌握宣德，最終使宣德成功被深圳立訊併購。