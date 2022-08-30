派出所內持刀架警察脖子 醉女僅涉妨害公務判6個月

桃園一名陳姓女子今年5月酒後情緒不穩，竟帶檳榔刀到派出所搗亂，還把刀架在執勤員警脖子上，所幸馬上被制伏，員警也只受輕微皮肉傷；桃園地院認為陳女漠視國家公權力，行為可能危及員警生命，但考量她犯後坦承，家境貧寒，最後依攜帶凶器妨害公務罪判她6年徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

據悉，陳女（24歲）的刀子刃長9公分，她將刀藏在外套口袋，隨即跑進平鎮分局龍岡派出所吵鬧。正在值勤的陳姓警員見陳女酒醉，疏於防備，未料勸離時被她用刀架住脖子，還好她未繼續攻擊，其他同事反應也快，馬上抓住抓住她的手，控制場面。

陳員雖然脖子挫傷、右手大拇指割傷，但他未對陳女提告，因此陳女最後被依妨害公務送辦。

桃園地院認為，陳女在派出所內持刀攻擊員警，不僅漠視國家公權力，更可能危及員警生命及身體安全，顯然欠缺法治意識，應予非難，但她犯後坦承，因此審酌其國中肄業、家境貧寒且無業等情，量處其刑。 陳姓女子持刀架在派出所員警脖子上，被桃園地院依攜帶凶器妨害公務罪判刑6月，得易科罰金。示意圖／Ingimage

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