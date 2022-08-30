韓粉貼「解放軍登台五大保證」被截圖控抹黑 高院判李敖兒子不用賠

男子陶增珊在臉書上轉載「解放軍登台五大保證」，已故作家李敖的兒子李戡截圖批評「『武統韓粉』為了反對而反對，公開支持武統，這種心態，真令人不寒而慄。」陶認為遭抹黑，提損害賠償訴訟，求償60萬元。台北地方法院認為李勘已盡合理查證，且是對可供公眾評論之事評論，非詆毀，判免賠；陶上訴，台灣高等法院今駁回確定。

陶增珊主張2017年8月17日將收到的「解放軍登台五大保證」訊息轉載到個人臉書，但沒有發表個人評論，李勘應該沒有證據證明他支持武力統一台灣，卻在2019年11月22日截圖、抹黑他是「武統韓粉」，認為名譽權遭侵害，要求李勘賠他60萬元。

李勘則表示，陶增珊除了這篇貼文外，又在2018年4月5日發布佩戴中國人民解放軍「海軍87式軍帽」行軍禮的照片，同年5月20日再貼戴同一款式軍帽的照片，足證他對解放軍的尊敬與崇拜，及對轉載訊息的認同與支持。另外，陶曾於2019年6月1日參加韓國瑜造勢活動，「韓粉」是客觀事實，李認為稱陶是「武統韓粉」是依據時間順序的事實陳述合理評論，沒有侵害陶的名譽權。

台北地院認為，陶增珊聲稱頭戴解放軍軍帽「並不代表支持解放軍、武力統治台灣」，還舉出航太國防展中有人配載二戰德軍裝甲、二戰德軍cosplay服裝、二戰日本軍服等照片及網路登載香港民眾頭戴解放軍帽、手拿五星旗等文章為據，但他提出的照片都有註明著裝目的，且「頭戴解放軍帽的香港民眾」則是在諷刺陸客便溺。

李勘在臉書上質疑「請問這種行為，台灣社會能接受嗎？」北院認為李並非謾罵或詆毀，也沒有使用偏激不堪的言詞，且評論非毫無根據，因此駁回陶增珊之訴。

陶增珊上訴，仍認為李堪稱他「武統韓粉」、「散播解放軍登台五大保證」、「動搖軍公教的思想，這種危害，遠

遠超過郭冠英那張愛吹牛的嘴巴」等形容傷害他名譽。但高院民事庭認為「韓粉」非貶抑詞，陶也不否認，因此沒有侵害名譽的問題。