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送朋友小孩玩具車 他沒錢付直接塞口袋

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名尤姓男子到朋友家作客，聽聞對方小孩年幼，竟跑到超商行竊，偷了2盒玩具汽車當禮物。他雖然得逞，但監視器拍下全程，事後仍被警方揪出，經桃園地院審理，最後被依竊盜罪判拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

據悉，尤男不好意思兩手空空到別人家作客，見玩具車可愛，包裝大小剛好能放進口袋，所以隨手拿了2盒，再趁機塞進衣服，未料店家事後盤點發現物品短少，調閱監視器揪出犯行。

警詢時，尤男坦承犯行，供稱玩具已經送給朋友小孩；全案經檢方複訊，最後依竊盜罪聲請簡易判決。

法院調查，尤男有多項竊盜前科，仍不知悔改再犯，素行非佳，但審酌其犯罪手段和平，竊取的財務價值尚屬低微，且犯後坦承，最後考量其教育程度、工作和家庭經濟狀況勉強維持等情量刑。

尤姓男子沒錢買玩具，直接動手行竊，被桃園地院依竊盜判拘役40日。記者陳俊智／攝影
尤姓男子沒錢買玩具，直接動手行竊，被桃園地院依竊盜判拘役40日。記者陳俊智／攝影

竊盜 桃園 監視器

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