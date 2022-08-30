送朋友小孩玩具車 他沒錢付直接塞口袋

桃園一名尤姓男子到朋友家作客，聽聞對方小孩年幼，竟跑到超商行竊，偷了2盒玩具汽車當禮物。他雖然得逞，但監視器拍下全程，事後仍被警方揪出，經桃園地院審理，最後被依竊盜罪判拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

據悉，尤男不好意思兩手空空到別人家作客，見玩具車可愛，包裝大小剛好能放進口袋，所以隨手拿了2盒，再趁機塞進衣服，未料店家事後盤點發現物品短少，調閱監視器揪出犯行。

警詢時，尤男坦承犯行，供稱玩具已經送給朋友小孩；全案經檢方複訊，最後依竊盜罪聲請簡易判決。