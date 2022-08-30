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獨／李鴻淵4年前曾和賴敏男握手言和 仍舊殺人洩憤

聯合報／ 記者趙容萱江良誠賴香珊／南投即時報導

南投康建生技槍擊命案，造成4死1傷，南投地檢署經過1個半月審理，今天偵結起訴，凶嫌李鴻淵求處死刑，為受害者討公道。

本報獨家採訪賴家親友，他說，李鴻淵對8年前因殺人未遂遭起訴相當介意，4年前曾在他斡旋下，和賴敏男握手言和，沒想到李鴻淵還是因為仇恨心重，犯下駭人4死命案，如今4名員工枉死、賴敏男重傷住院，李鴻淵也遭求處死刑付出代價，只因李鴻淵走不出仇恨，釀成一連串悲劇，讓人唏噓。

賴家親友說，賴敏男是相當讓人尊重的長輩，他是生技專家，開創康建生技成為「牛樟芝之父」，事業版圖橫跨國內外，但他熱心公益捐助獎學金、救護車造福南投鄉親。

賴敏男個性謙和開朗，對親友也相當照顧，沒有大老闆架子，和員工親友打成一片，帶著大家旅遊，健行、潛水樣樣來，甚至學哈利波特騎著掃把拍照，是個開朗樂觀的老人。

8年前，李鴻淵在康建生技服務時，和洪姓課長爭執，被控持棍棒痛毆洪課長，遭檢方以殺人未遂罪起訴，賴敏男等6名證人作證他曾說過要報復洪姓課長，雖然最後法院判決無罪，李鴻淵心中相當不滿，又因家住在康建生技附近，也常小事和前同事起爭執，心生怨隙。

他說，他和李鴻淵也熟識，李脾氣不好，容易因小事和人起糾紛，但也有熱心的一面，曾經幫忙迷路的日籍旅客。他曾勸李鴻淵，殺人未遂案早已過去，不要再和賴敏男以及老同事爭執。

李鴻淵後來到工程公司工作，負責國道邊坡除草和清潔，他擔任幹部，薪水最多每月超過10萬元，事業順利，李鴻淵逐漸放下心結。4年前在他的見證下，李鴻淵和賴敏男當面握手言和，李鴻淵同意不再找老同事麻煩。

不料，後來李鴻淵又因細故離職，工作收入不穩定，脾氣逐漸暴躁、遷怒他人。他又因工作關係，這幾年沒常回雙冬，李鴻淵更少了可以交談朋友。

檢警調查，李鴻淵報復心極強，這次犯下四死一重傷，只是因職場糾紛及訴訟的舊怨，且事前縝密預謀，僅因目擊或口角就殺人滅口，死者均是頭部被開槍一槍斃命，被捕後李鴻淵得意洋洋又毫無悔意，因此向法官求處死刑。

李鴻淵報復心重，行刑式槍擊殺死四人、一人重傷惡性重大，南投地檢署求處死刑。圖／本報資料照片
李鴻淵報復心重，行刑式槍擊殺死四人、一人重傷惡性重大，南投地檢署求處死刑。圖／本報資料照片
賴敏男個性開朗活潑，雖然年紀大仍騎著掃把扮演哈利波特。圖／讀者提供
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賴敏男是活力十足的銀髮族，下海潛水也難不倒他。圖／讀者提供
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李鴻淵 賴敏男 生技

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