聽新聞
test
0:00 / 0:00
九合一選舉起跑 調查局查賄選情資提報214件移送2案
今天是年底九合一地方選舉登記日，象徵著選舉正式開跑。身為全國查察賄選主力之一的調查局，上午也由局長王俊力舉辦「111年地方公職人員選舉查察工作誓師大會」，並仿效各候選人常見授旗儀式，查察賄選的大旗授與第一線31位外勤調查處站主管，宣示調查局防賄選的決心。
調查局今年5月頒布「選舉查察專案工作計畫」，全面推動執行賄選、假訊息妨害選舉、境外勢力非法介選等犯罪調查及金融情報、資金清查等工作。
3個月來整合不同屬性業務單位戰力，激勵內、外勤調查官全力執行選舉查察；更要求全局上下自即日起至投票日翌日（11月27日），全力投入選舉查察，尤其選前4週加大值班密度，預計調派160位調查官進駐全國各地方檢察署，深入蒐情，全面偵辦。
調查局長王俊力尤其關注防制敵對勢力利用地下匯兌、虛擬通貨、第三方支付等方式介入我國選舉，將持續透過「艾格蒙聯盟」及國外執法單位，取得疑似不法境外資金情資外，另針對國內各選區特性，研析上述境外勢力有無以金錢或物資援助特定團體、組織、候選人之可疑狀況。
此外，調查局將全力發掘及偵辦重大危害公平選舉的假訊息案件，除運用AI科技進行網路跡證溯源，遏止假訊息繼續散布及嚴防假帳號破壞社群平台秩序外。對於Deepfake深偽影片防制，也將透過AI科技有效辨假並溯源，嚴懲惡意中傷候選人。
截至8月26日止，調查局已提報各地方檢察署賄選情資214件，當中禮品賄選仍居大總，達80件；金錢賄選其次達68件，並偵辦移送2案。此外，另掌握境外勢力介入選舉情資49件、暴力介選情資3件、地下通匯情資68件、假訊息情資131件，目前均全力蒐證偵辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言