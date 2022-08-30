九合一選舉起跑 調查局查賄選情資提報214件移送2案

今天是年底九合一地方選舉登記日，象徵著選舉正式開跑。身為全國查察賄選主力之一的調查局，上午也由局長王俊力舉辦「111年地方公職人員選舉查察工作誓師大會」，並仿效各候選人常見授旗儀式，查察賄選的大旗授與第一線31位外勤調查處站主管，宣示調查局防賄選的決心。

調查局今年5月頒布「選舉查察專案工作計畫」，全面推動執行賄選、假訊息妨害選舉、境外勢力非法介選等犯罪調查及金融情報、資金清查等工作。

3個月來整合不同屬性業務單位戰力，激勵內、外勤調查官全力執行選舉查察；更要求全局上下自即日起至投票日翌日（11月27日），全力投入選舉查察，尤其選前4週加大值班密度，預計調派160位調查官進駐全國各地方檢察署，深入蒐情，全面偵辦。

調查局長王俊力尤其關注防制敵對勢力利用地下匯兌、虛擬通貨、第三方支付等方式介入我國選舉，將持續透過「艾格蒙聯盟」及國外執法單位，取得疑似不法境外資金情資外，另針對國內各選區特性，研析上述境外勢力有無以金錢或物資援助特定團體、組織、候選人之可疑狀況。

此外，調查局將全力發掘及偵辦重大危害公平選舉的假訊息案件，除運用AI科技進行網路跡證溯源，遏止假訊息繼續散布及嚴防假帳號破壞社群平台秩序外。對於Deepfake深偽影片防制，也將透過AI科技有效辨假並溯源，嚴懲惡意中傷候選人。