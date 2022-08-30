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台中大叔利誘國中生摸鳥猥褻 強辯「當成兒子」判2年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市侯姓男子3年前餵養流浪貓時，認識14歲國中生，因少年家中經濟狀況，侯利用提供少年手機、預付卡、食物的方式接觸，5度違反意願撫摸少年下體，其中一次少年與侯談條件時有錄音，少年事後向母親告知後報警，侯否認犯罪，辯稱把少年「當兒子」，二審駁回侯上訴，判2年。

判決指出，侯姓男子在2019年7月時，在台中市北區租屋處附近的停車場餵養流浪貓時，遇到放暑假的14歲國中生，雙方因而認識，侯得知少年是單親家庭，經濟狀況不佳，利用提供少年飲食、手機、預付卡的方式，接近少年、建立關係。

侯涉嫌在2019年7月至10月間，利用邀約到自己的住處，或趁少年母親外出時，前往少年住處，趁獨處機會，撫摸少年的下體、套弄，少年有出言制止「不要」，或是以腳踢侯方式制止，但侯都不顧，持續逞欲。

少年在同年10月間與侯討論準時到校上課時，少年有要求一個月預付卡與送手機等條件，當時少年就有向侯強調「但你不能摸懶叫（台語：生殖器）」，少年有在過程中錄音，後來少年將遭侯男猥褻的事情，告知母親報警時，有一併提供錄音當證據。

侯男在案件審理時，始終否認犯行，辯稱只是把少年當成「自己的兒子」，沒有惡意，也沒有少年所指控的犯行。

侯的律師也辯護，全案僅有少年的指證與錄音檔當證據，而且侯與少年的往來互動頻繁、電話不斷，遭強制猥褻後的反應，也跟被害人的反應不符，顯示控訴的證據有瑕疵。

不過一審、二審都認定，少年有證稱，因侯男對他好，而且每次侯男犯行之後，都會強調下次不再犯，才讓少年信任，隱忍情緒持續與侯男交往，少年的證述與錄音檔都可採信，認定侯男有性騷擾、強制猥褻等犯行，一共5次，判拘役30天、得易科，判刑2年，全案可上訴。

台中市侯姓男子涉嫌在2019年間猥褻一名國中生，台中高分院判刑2年。圖／本報資料照
台中市侯姓男子涉嫌在2019年間猥褻一名國中生，台中高分院判刑2年。圖／本報資料照

猥褻 兒子

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