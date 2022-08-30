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單親媽帶大兒子出門3小時 獨留3月大女嬰在家窒息身亡
何姓單親媽媽前年獨留3個月大女嬰在床上睡覺，自己帶大兒子外出長達3小時，返家時發現女嬰趴睡窒息，送醫仍回天乏術，最高法院認為她有疏失，依過失致死罪判刑1年定讞。
何女因印尼籍男友遭遣送出境，獨立撫育3名子女，次子已因故病逝；她2020年7月28日下午4時許，騎機車載9歲大兒子出門，獨留女嬰在租屋處布滿棉被的雙人床上睡覺，時間長達3小時。
期間，女嬰翻身至另一張單人床，趴臥在棉被等雜物堆中，無法自行翻身回正。何女事後待大兒子返家，大兒子進房間發現女嬰趴在床上，臉部、嘴部發紫，經通知何女打電話將女嬰送醫，急救後仍宣告不治。
何女坦承犯行，也稱知道法律規定不可以把小朋友獨留在家，把嬰兒留在家裡是危險的，且女嬰已學會翻身，2個月大時曾因溢奶送過急診，社工、家人都曾規勸她出門要帶著女嬰。
法院認為何女有過失，新北地方法院一審依過失致死罪判刑1年；何女上訴，表示案發當時正值新冠肺炎疫情風聲鶴唳，嬰幼兒又不適合戴口罩，她擔心帶女嬰出門，可能會重蹈次子病逝的覆轍，認為量刑過重。
台灣高等法院二審指出，何女案發前20日前帶大兒子、女嬰共同外出簽注運動彩券，因無力支付1萬元簽注費，被業者報警處理，請求社工提供擔保，顯見何女根本無畏疫情，把女嬰獨留在家中，也與疫情無關，只是圖個人一時方便。
二審認為何女無視社工、親屬規勸，仍執意將女嬰獨留在租屋處，態度輕忽，過失情節重大，雖不捨與子女分別是天性，但死者何辜？一審判決沒有違誤，且量刑妥適，駁回何女上訴，維持判1年徒刑，最高法院也駁回上訴，全案定讞。
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