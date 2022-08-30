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館長中槍滿2年一堆子彈碎片殘留 網放大看X光照「三公分真男人」

聯合新聞網／ 綜合報導

館長陳之漢前年在自身經營的健身房前，被近距離開3槍受重傷，送醫後雖然保住一命，但仍舊留下後遺症。

「館長」陳之漢。圖／聯合報系資料照片
「館長」陳之漢。圖／聯合報系資料照片

他在臉書po出二張X光照片並寫道，今天是他中槍滿兩年，回到醫院照片子檢查，雖然天天腳都會痛，但還是堅持訓練，反正腿傷問題無解，命有救回來就好，「看裡面還留一堆子彈碎片，就當作是給我自己的紀念品吧。」

底下有網友還留言稱讚他是真男人，「兩年了，還好阿館還活得好好的，訓練的重量一樣海放我們」、「我要向館長學習了，肩膀釘子幾10隻怕痛都不太敢訓練，我真的很廢。」也有人開玩笑說「放大看了一下」、「3公分的男人帥」、「要用顯微鏡看」、「到底誰說館長有入珠的？」

也有人分析會痛的原因，可能是因為碎片在裡面，然後動的時候，肌肉跟碎片在刮。「這麼多碎片…這麼長的鋼釘…辛苦你了！保重」、「我之前也車禍裂骨，感同深受骨頭受傷的痛苦」、「天氣劇烈變化會更難受」。

館長當2020年在成吉思汗健身房林口店，被埋伏的槍手劉丞浩近距離開3槍，導致股骨開放性骨折、右臂、右大腿、小腿、腳踝開放性傷口，大量出血，檢警後來查出槍手的幕後主謀是竹聯幫寶和會。

然而原本一審判槍手劉丞浩16年徒刑、背後策畫槍擊案的寶和會幹部施俊吉遭判18年半，但今年8月16日，二審台灣高等法院改判劉男15年6月、施男16年，兩人都被減刑。

館長 陳之漢

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