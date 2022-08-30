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「非無差別殺人」金文龍開6槍殺2人判無期徒刑 法院理由出爐

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市男子金文龍因投資糾紛2020年2月間涉嫌連開6槍狙殺姚男和郭女兩人。台南地院法官認為，金落網後，主動告知員警槍、彈下落，表示願意面對自己一時衝動犯下錯誤，有悔悟反省之心，因細故才殺害2名位被害人，並非所謂「無差別殺人」，判處無期徒刑，褫奪公權終身，案可上訴。

法官審酌，金因細故酒後對被害人開槍射擊，為計畫性預謀殺人，正面對2人上半身各射擊3槍，擊中身體要害，手段兇殘，恣意剝奪他人生命，造成無可挽回犯罪結果，導致被害人家屬承受失去親人悲痛及遺憾。

法官認為，金事後主動告知員警槍、彈下落，表示願意面對自己一時衝動犯下錯誤，有心賠償被害人家屬，但因名下無任何財產，無法處理，有悔悟反省之心，因細故才殺害2名被害人，並非所謂「無差別殺人」，其行為手段在本質上應無反覆實施高度危險性。

判決理由指出，金雖有反社會性格特質，但隨著年紀增長，已經降低始，金有妨害自由、毀損等前科，執行期間在監表現良好，獲得縮刑60日、提前縮短刑期，刑罰執行對被告具有相當心理拘束力，而有藉徒刑執行獲得矯正可能。

法官認為，金殺人犯行雖無剝奪其生命而與社會永久隔離必要，仍應給予相對嚴竣重刑，以兼顧罪刑均衡及一般預防效果，量處無期徒刑，併依刑法第37條第1項規定，宣告褫奪公權終身。

台南地院今天依金觸犯殺人、槍砲、公共危險、毀損、恐嚇危害安全罪、竊盜罪等罪，判處無期徒刑，槍砲罪部分併科罰金3萬元。

台南市男子金文龍涉嫌開槍殺死1男1女後落網，台南地院今判金無期徒刑，褫奪公權終身。圖／本報資料照
台南市男子金文龍涉嫌開槍殺死1男1女後落網，台南地院今判金無期徒刑，褫奪公權終身。圖／本報資料照

殺人 台南

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