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自稱嚇到漏尿！她捅男友15.5公分「傷口比刀刃還長」 判13年刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

女子李貞如和張姓男友酒後大吵，兩人互毆，她拿刀刺張肚子，張失血過多斃命。李女辯長期遭家暴，犯後也感到很傷心，律師也說她當時嚇到漏尿，可見很害怕；但一審認為李女拿的刀刃長10公分，卻刺入張腹深達15.5公分，力道猛烈，依殺人罪判13年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回。

李貞如（53歲）去年2月20日晚上7點多在桃園住處和張姓男友口角，兩人當時都有喝酒、情緒激動。張先朝李女拳打腳踢，李女也扔擲酒瓶、水桶反擊，又拿了把水果刀朝張的身體、四肢作勢揮砍，結果一刀刺進他的肚子。

張因遭刺擊而無力抵抗，李女盛怒難平，又拿酒瓶朝他的頭砸，見對方沒了反應，才打電話報警，並說自己被男友捅了好幾刀，男友又「自捅」失血。員警到場，發現張倒在房間地上，送醫不治。

警詢時，李貞如表示因長期遭家暴，忍無可忍才持刀反擊，「沒想到男友會死」。法醫解剖，發現張腹部傷口深達15.5公分傷，上腸繫膜動脈遭刺破，大量血腹（血水積存超過2500 毫升），桃園地檢署依殺人罪起訴李女。

桃園地方法院審酌李貞如下手力道猛烈，在張無力抵抗後還繼續拿酒瓶敲他頭，不符合正當防衛，有殺人不確定故意，雖然她在2017年6月、10月雖有遭張家暴，但距案發相隔3年半，且非桃園市府列管的高風險家暴案件，沒認定她長期受暴。

高院審理認為，張姓男子倒地後，李貞如仍拿酒瓶、水桶攻擊，認定她有殺人犯意；雖然她主張喝酒而失去辨識能力，但她卻還能報警並宣稱男友「自捅」，高院認定神智清楚且還能編纂理由。李女認為自己符合自首要件，但警察到場時她又不承認，員警根據現場跡證才覺得有異，高院認定不算自首。

至於家暴部分，因近年來李貞如就醫時，都沒提到遭家暴，且她先前曾離開男友到外地工作數月，回桃園後又選擇和男友同居，高院也認為未達不堪同居地步。高院在審酌後，駁回上訴。

女子李貞如和張姓男友酒後大吵，她拿刀刺張肚子，張失血過多斃命。圖／報系資料照
女子李貞如和張姓男友酒後大吵，她拿刀刺張肚子，張失血過多斃命。圖／報系資料照

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