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前大學副教授被控涉性侵 二審罪證不足判無罪

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

曾任台南某大學副教授的蔡姓男子，被控涉嫌以手指性侵女同志，一審依強制性交罪判刑3年6月後，蔡不服提起上訴。台南高分院二審法官認為，全案除被害人指證外，缺乏其他補強事證，今天以罪證不足為由，撤銷改判無罪，全案仍可上訴。

一審判決說，在大學任教的蔡男，2017年5月16日透過PTT某版發文徵友，女同意因對於投資有興趣予以回應後，2人即交換通訊軟體LINE的帳號相互認識。

同年7月31日19時許，2人第2次見面時，蔡以繼續聊投資話題為由，前往她的住處聊天，直到隔天凌晨約4點多，蔡藉故要求讓他留宿，她基於信任同意蔡男於客廳休息後，便自行回臥室。

女同志指控，同天凌晨約四點多，蔡在未經她的同意下，竟進入對方的房間，趁她熟睡時，涉嫌以手指插入方式強制性交得逞。女子事後提告。

蔡表示他們是男女朋友，也有正常的性關係，還曾在台南多處地點約會，但檢方根據女方提供的GPS軌跡記錄，認定蔡所言不實，依強制性交罪提起公訴。

全案移到台南地院審理後，一審法官認定蔡不尊重她的性自主決定權，嚴重侵害人格權益，造成心理創傷，犯後還飾詞狡辯，欠缺悔意，重判3年6月。經蔡男不服上訴，二審改判無罪，女同志律師表示無法接受二審判決，將和當事人討論後再提起上訴。

曾任台南某大學副教授的蔡姓男子，被控涉嫌以手指性侵女同志，台南高分院二審法官，今天以罪證不足為由，撤銷一審判決改判無罪。圖／本報資料照
曾任台南某大學副教授的蔡姓男子，被控涉嫌以手指性侵女同志，台南高分院二審法官，今天以罪證不足為由，撤銷一審判決改判無罪。圖／本報資料照

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