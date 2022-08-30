鄰居嫌她家吵！婦持刀登門理論反被刺死 鄰判12年8月刑

男子洪慶明酒後與陳姓女鄰居在陽台口角，陳婦到廚房拿了把菜刀搭電梯下樓欲找洪理論，洪見陳婦持刀，先扔木椅，隨即也找出一把刃長18.1公分的水果刀「應戰」，陳婦亡命刀下。一審認為兩人無宿願，只因噪音問題就情緒失控，考量洪無前科，判他12年8月徒刑。台灣高等法院今駁回洪上訴，法官並解釋刑度已比一般殺人案略低。

49歲的洪姓男子為臨時工，與女友住在桃園龜山一處社區大樓6樓。去年10月17日下午，洪不滿陳姓女鄰居（60歲）的兒子製造噪音，兩人先是探出陽台叫囂，他看陳婦拿菜刀登門理論，也拿出一把全長29公分、刃長18.1公分的水果刀應對，雙方在6樓電梯間衝突。

洪朝陳婦左側背部肩胛部下方刺殺1刀，這1刀刺穿她肺部，他沒拔出凶刀，反而將婦人推倒於地，還跨坐在她肚子上壓制，刀傷深達18公分。陳婦的兒子聞聲下樓，洪見狀隨即回家撥打110報警自首，陳婦送醫不治。

洪慶明坦承刺死陳姓女鄰居，但否認殺人，辯稱是因對方拿刀來理論，他一時義憤才拿水果刀，應屬「義憤殺人」。洪說，當天他在家喝酒，一直聽到樓上發出噪音，因此到陽台向樓上咆哮「不要一直講不聽」，陳婦也回嘴「現在是想怎樣」，爭吵中他撂話「下來講」。

桃園地院認為洪與陳婦因噪音問題而起爭執，但這噪音糾紛客觀上不足以引起公憤至無可容忍，不符合義憤殺人要件；而洪在警察發現犯罪前自首，自首的動機「並無限定」，符合減刑條件。

桃院認為洪慶明下手力道甚重，在攻擊之際即有預見被害人死亡的可能，考量檢察官求刑15年、被害家屬請求量處無期徒刑，在考慮一切情狀後判12年8月徒刑。

洪上訴，高院認為一審認事用法無違誤，今駁回。因羈押期將在9月21日屆滿，洪對是否繼續羈押沒有意見。

法官連雅婷詢問洪慶明「有沒有什麼要講的？」他答「我不知道怎麼說」。連雅玲向洪說明這畢竟是一條人命，一般殺人案的刑度大多在15年以上，判12年8月主要是考慮有自首、非直接故意殺人；洪聽完後表示「沒有要說的」。 男子洪慶明嫌樓上鄰居太吵，和下樓理論的陳姓婦人持水果刀對峙，洪一氣之下將陳婦刺死在家門口，一、二審皆依殺人罪判他12年8月徒刑。記者王宏舜／攝影

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