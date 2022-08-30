快訊

美議員4月來訪 華航董事會今拍板訂購16架波音787-9客機

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

棒球／彭政閔連手套都沒有 網友熱議大聯盟開球儀式太隨便？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄰居嫌她家吵！婦持刀登門理論反被刺死 鄰判12年8月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子洪慶明酒後與陳姓女鄰居在陽台口角，陳婦到廚房拿了把菜刀搭電梯下樓欲找洪理論，洪見陳婦持刀，先扔木椅，隨即也找出一把刃長18.1公分的水果刀「應戰」，陳婦亡命刀下。一審認為兩人無宿願，只因噪音問題就情緒失控，考量洪無前科，判他12年8月徒刑。台灣高等法院今駁回洪上訴，法官並解釋刑度已比一般殺人案略低。

49歲的洪姓男子為臨時工，與女友住在桃園龜山一處社區大樓6樓。去年10月17日下午，洪不滿陳姓女鄰居（60歲）的兒子製造噪音，兩人先是探出陽台叫囂，他看陳婦拿菜刀登門理論，也拿出一把全長29公分、刃長18.1公分的水果刀應對，雙方在6樓電梯間衝突。

洪朝陳婦左側背部肩胛部下方刺殺1刀，這1刀刺穿她肺部，他沒拔出凶刀，反而將婦人推倒於地，還跨坐在她肚子上壓制，刀傷深達18公分。陳婦的兒子聞聲下樓，洪見狀隨即回家撥打110報警自首，陳婦送醫不治。

洪慶明坦承刺死陳姓女鄰居，但否認殺人，辯稱是因對方拿刀來理論，他一時義憤才拿水果刀，應屬「義憤殺人」。洪說，當天他在家喝酒，一直聽到樓上發出噪音，因此到陽台向樓上咆哮「不要一直講不聽」，陳婦也回嘴「現在是想怎樣」，爭吵中他撂話「下來講」。

桃園地院認為洪與陳婦因噪音問題而起爭執，但這噪音糾紛客觀上不足以引起公憤至無可容忍，不符合義憤殺人要件；而洪在警察發現犯罪前自首，自首的動機「並無限定」，符合減刑條件。

桃院認為洪慶明下手力道甚重，在攻擊之際即有預見被害人死亡的可能，考量檢察官求刑15年、被害家屬請求量處無期徒刑，在考慮一切情狀後判12年8月徒刑。

洪上訴，高院認為一審認事用法無違誤，今駁回。因羈押期將在9月21日屆滿，洪對是否繼續羈押沒有意見。

法官連雅婷詢問洪慶明「有沒有什麼要講的？」他答「我不知道怎麼說」。連雅玲向洪說明這畢竟是一條人命，一般殺人案的刑度大多在15年以上，判12年8月主要是考慮有自首、非直接故意殺人；洪聽完後表示「沒有要說的」。

男子洪慶明嫌樓上鄰居太吵，和下樓理論的陳姓婦人持水果刀對峙，洪一氣之下將陳婦刺死在家門口，一、二審皆依殺人罪判他12年8月徒刑。記者王宏舜／攝影
男子洪慶明嫌樓上鄰居太吵，和下樓理論的陳姓婦人持水果刀對峙，洪一氣之下將陳婦刺死在家門口，一、二審皆依殺人罪判他12年8月徒刑。記者王宏舜／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

殺人 噪音 自首

延伸閱讀

6旬男吃醋砍殺前女友、情敵釀1死1傷 一、二審都判無期

中警崇德商圈抓噪音 700萬賓士、保時捷、GTR全攔下

中市新措施揪違規機車 攔噪音兼測排氣四成四吃罰單

台南改裝車輛呼嘯山區 監警環聯合取締噪音違規改裝

相關新聞

房仲炒房賺千萬卻欠稅 稱無力繳納嗆「可以管收我」

59歲周男從事不動產仲介，被國稅局查出逃漏稅百萬，加上罰鍰共需繳納7百萬餘。他稱無力繳納欠稅，法務部行政執行署新北分署查...

貪檢、律師合謀鑽分案漏洞 護航貿易商討回2474萬

前高雄地檢署檢察官井天博（改名井樹華），被控與轉任律師的前檢察官黃振銘合謀，利用地檢署「後案併前案」的分案規則，將黃委任...

15年前涉槍殺小黃運將 三度逆轉！林金貴無期改判無罪

男子林金貴2007年被控槍殺王姓計程車司機，判無期徒刑定讞，但一張案發前2個月拍的短髮大頭照，讓他獲得再審機會，高雄高分...

移民署拂曉出擊 直搗北市移工宿舍逮22失聯移工

移民署北區事務大隊台北市專勤隊聯合海巡署等機關，今天凌晨拂曉出擊，在北市轄區移工宿舍等非法外來人口聚集熱點掃蕩，共查獲2...

全國詐騙案近5年新高 新北刑大隊長赴美髮公司宣導防詐

詐騙手法推陳出新，根據刑事局統計，去年全國詐欺案共發生2萬4724件，為近5年來新高，其中以投資詐欺4896件，占逾19...

雲林更生人挺弱勢熱情響應 創世行動義賣車搶購一空

雲林地檢署、雲林榮觀協進會及更生保護會雲林分會，今在虎尾鎮頂溪社區活動中心，舉辦更生人反賄選宣導活動，也邀請創世基金會「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。