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15年前涉槍殺小黃運將 三度逆轉！林金貴無期改判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

男子林金貴2007年被控槍殺王姓計程車司機，判無期徒刑定讞，但一張案發前2個月拍的短髮大頭照，讓他獲得再審機會，高雄高分院再審改判林金貴無罪，檢方上訴，再審更一審認林是兇手，改判無期徒刑，經最高法院撤銷發回，今再審更二審宣判，逆轉改判無罪。

現年45歲的林金貴，已是滿頭白髮，今在冤獄平反協會陪同下，到庭聽判，聽聞無罪判決一度沉默，步出法院時心情仍未平復，眼上還泛著淚光。林金貴直言，他心情很緊張，聽到「無罪」兩個字，心臟狂跳，他感謝冤平會、律師協助，讓他獲得清白。

2007年5月9日晚間，林金貴被控在高雄鳳山坐上王姓計程車司機的座車後，疑在車上與王男爆發衝突，林從後座開槍，王男頭部中彈，送醫急救後不治，一審至最高法院都認為林金貴涉嫌殺人，判他無期徒刑定讞。

但林金貴入獄後喊冤，他的胞姊找出一張他在案發前2個月，於照相館拍攝的短髮大頭照，經與案發現場監視器比對後，佐證林金貴與凶嫌不同人，2017年聲請再審成功，2018年8月7日，高雄高分院再審改判無罪。

檢方不服上訴，最高法院發回高雄高分院更審，再審更一審依據證人說法，認為林金貴擁槍，且蓄留長髮，另大頭照光碟也非原始檔，只能證明燒錄時間為案發前兩個月，但拍照時間不排除更早，認定林是凶手，前年12月3日改判他無期徒刑。

案經上訴最高法院後，去年11月最高院以林金貴有無審判外自白、目擊證人是否形成記憶汙染而有錯誤指認的可能、監視器照片和林金貴照片比對、鑑定，認為林非凶嫌的可能性高，以及林金貴接受警方測謊無不實反應，為何不足以作為有利林的證明等9項理由，撤銷發回高雄高分院審理。

今高雄高分院更二審宣判，合議庭認定林金貴並非槍案凶嫌，綜合相關事證，改判無罪。冤平會表示，林金貴無罪表示真凶另有其人，它們呼籲檢方別再上訴，應將資源放在追緝真正凶嫌上。

林金貴聽聞無罪判決，步出法庭時臉上滿是淚水。記者張議晨／攝影
林金貴聽聞無罪判決，步出法庭時臉上滿是淚水。記者張議晨／攝影
林金貴無罪的關鍵，是姊姊（左二）找出案發前二個月林所拍攝的大頭貼照，佐證林當時並未蓄留長髮。記者張議晨／攝影
林金貴無罪的關鍵，是姊姊（左二）找出案發前二個月林所拍攝的大頭貼照，佐證林當時並未蓄留長髮。記者張議晨／攝影
冤平會協助林金貴提起再審，今再審更二審改判無罪。記者張議晨／攝影
冤平會協助林金貴提起再審，今再審更二審改判無罪。記者張議晨／攝影

計程車 監視器

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