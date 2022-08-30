6旬男吃醋砍殺前女友、情敵釀1死1傷 一、二審都判無期

高雄男子陳燈輝不滿馬姓前女友和林姓男子同居，去年無視保護令，闖入馬女位於楠梓區的住處後，拿水果刀猛砍43刀殺害林男，馬女背部、臉部也受刀傷，所幸送醫無生命危險，陳男被檢方起訴後求處死刑，橋院認為陳並無教化可能，判無期徒刑，今高雄高分院宣判，維持一審判決。可上訴。

檢方調查，66歲陳男與55歲馬女原為男女朋友，2020年10月分手後，兩人仍會出遊，馬也曾以購屋缺錢等理由，讓陳男接濟5萬元協助，不過陳男懷疑馬女另結新歡，曾騷擾、跟蹤馬女，逼得馬女申請保護令，讓陳男別再接近。

陳燈輝認為長年付出被馬女背叛，且還與林男同居在楠梓區住處，去年7月3日晚上6時50分許，帶著水果刀、板手等物，先以板手打破大門玻璃，闖入馬女住處，見到林男正好也在屋內，隨即持水果刀朝林男追砍。

馬女見狀先上前制止陳男，沒料陳竟持水果刀砍向馬女，林上前保護馬女，反遭陳男猛刺頭、頸、胸、背，最後因左臂動脈遭刺斷，大量出血死亡，馬女背部、臉部及左手受攻擊，趁林男、陳男纏鬥時，躲到房間內報警，送醫後無生命危險。

檢警相驗時，發現林身上有13處刺傷，另有割傷30處，檢方認為陳男手段凶殘，依殺人罪將他起訴，並請法官求處死刑。

橋頭地院審理時，法官認為陳男已經66歲，即便入監獲假釋機會，也是垂暮之年，再犯風險率並不高，且他並非無教化矯正可能，因此依傷害罪判刑1年，殺人部分則處無期徒刑，褫奪公權終身。