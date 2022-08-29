聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子恐嚇醫療人員「會叫人處理你們」 下場GG
醫療暴力頻傳，讓醫護人員深感壓力！彰化縣吳姓男子去年到員林市某醫院復健室自行使用電療儀器復健，被物理治療師勸導不要在非治療時段隨意進出治療室，吳男即失控開罵，還把電療儀器扯掉電線丟地上，甚至恐嚇說「你們出門最好小心一點，我會叫人處理你們」，彰化地方法院依違反醫療法將吳男判刑4月，得易科罰金，緩刑3年。
判決書指出，吳男去年3月某日上午9點到員林市某醫院復健室恣意遊走，對於值班人員的提醒置之不理，還大聲咆哮，隨後物理治療師勸導他需依照指示進行復健，不要在非治療時段隨意進出治療室，且當日醫院僅能進行某些療程，吳男仍置之不理，還回罵三字經，直到請保全處理，他才情緒稍微緩和，但仍執意要做電療。
但吳男在電療過程中，仍持續對物治師開罵三字經，直到電療結束時，物治師要請保全陪同拆除電療儀器，吳男即大力拉扯電療儀器的電線並丟到地上，還拿起一旁椅子先作勢要砸向物理治療師，再將椅子砸到地上，並以身體逼近物理治療師，並恫稱「你們出門最好小心一點，我會叫人處理你們」。
物理治療師報警處理後，吳男坦承犯行，法官以妨害醫事人員執行醫療業務罪將他判刑4月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並不得進入該醫院復健科治療區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言