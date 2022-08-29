北市前偵查佐收賄包庇賭場判刑定讞 前年1月已被免職

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市警局萬華分局前偵查佐陳昀寧收取賭場業者2萬元，藉此包庇賭場業者不被取締，陳員8年前被提起公訴，案件更一審，依違背職務收賄罪，判刑5年4個月，褫奪公權3年，全案定讞。

萬華分局指出，警方9年前接獲情資，陳姓偵查佐與賭場業者私下接觸，經報請台北地檢署檢察官指揮北市警局、廉政署等單位共同偵辦，蒐證後查獲陳疑似有收受賄款向業者通風報信情形，依規定辦理移送。這起8年前檢察官提起公訴，陳員依規定辦理停職，並在前年1月時已經免職。

判決指出，天九牌賭場業者透過中間人認識陳昀寧，雙方在鵝肉店談妥，只要賭場開1天就給陳1萬元的現金；陳被查出9年前8月底時，有2天未查緝賭場，9月初收取賄款。

案件上訴到最高法院，判決被撤銷發回更審，更一審時，判處陳5年4個月徒刑，褫奪公權3年，全案定讞。

有與陳員共識過的警察表示，陳工作態度雖然不到很積極，但個性不差，沒想到會做出收賄事情，讓人不勝唏噓。

賭場 收賄 賄款

延伸閱讀

收2萬包庇天九牌賭場 萬華分局前偵查佐判關5年4月定讞

中國小學教材低俗插畫 問責27人、總編輯遭免職

越南人落柬國打工陷阱 嫌犯：拐一人賺130元

大批職員衝出柬越邊境賭場 越南豬仔贖金數額曝光

相關新聞

金鼎案 張平沼夫婦更二審仍無罪

金鼎投信公司前董事長張平沼被控處理結構式債券時，與妻子陳淑珠將虧損轉嫁到金鼎證券，一、二審依證券交易法背信罪判張七年六月...

指盧秀燕家買地更改捷運路線 前校長被訴

台中市追分國小前校長李順涼今年初在台中第二選區立委補選期間，於廣播節目指台中市長盧秀燕夫妻在中捷藍線B1站附近買地，「摻...

男子恐嚇醫療人員「會叫人處理你們」 下場GG

醫療暴力頻傳，讓醫護人員深感壓力！彰化縣吳姓男子去年到員林市某醫院復健室自行使用電療儀器復健，被物理治療師勸導不要在非治...

寄信給總統行政院長抹黑檢察官通姦 「訴訟達人」起訴

司法革新生命尊嚴維護協會創會長莊榮兆沒有律師執照，卻承攬許多訴訟，前科累累，因遭檢察官請出偵查庭心生不滿，以司革會名義行...

以老父影響生活又疑性侵母 男弒父藏屍8天再棄屍

符姓男子去年將父親殺害後分屍棄置新北市永和區瓦窯溝，被依殺害尊親屬、毀損遺棄屍體罪起訴，新北地方法院認為符男殺父動機是因...

在司法特區抗議「政府機關互踢皮球」 他被罰1000元　

沈姓男子在台北博愛特區司法大廈抗議司法不公，經政風人員說明、警方勸導，還是持續喧譁，移送法辦；台北地院認為，沈妨害公共秩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。