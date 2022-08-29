北市前偵查佐收賄包庇賭場判刑定讞 前年1月已被免職

台北市警局萬華分局前偵查佐陳昀寧收取賭場業者2萬元，藉此包庇賭場業者不被取締，陳員8年前被提起公訴，案件更一審，依違背職務收賄罪，判刑5年4個月，褫奪公權3年，全案定讞。

萬華分局指出，警方9年前接獲情資，陳姓偵查佐與賭場業者私下接觸，經報請台北地檢署檢察官指揮北市警局、廉政署等單位共同偵辦，蒐證後查獲陳疑似有收受賄款向業者通風報信情形，依規定辦理移送。這起8年前檢察官提起公訴，陳員依規定辦理停職，並在前年1月時已經免職。

判決指出，天九牌賭場業者透過中間人認識陳昀寧，雙方在鵝肉店談妥，只要賭場開1天就給陳1萬元的現金；陳被查出9年前8月底時，有2天未查緝賭場，9月初收取賄款。

案件上訴到最高法院，判決被撤銷發回更審，更一審時，判處陳5年4個月徒刑，褫奪公權3年，全案定讞。

有與陳員共識過的警察表示，陳工作態度雖然不到很積極，但個性不差，沒想到會做出收賄事情，讓人不勝唏噓。