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寄信給總統行政院長抹黑檢察官通姦 「訴訟達人」起訴

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

司法革新生命尊嚴維護協會創會長莊榮兆沒有律師執照，卻承攬許多訴訟，前科累累，因遭檢察官請出偵查庭心生不滿，以司革會名義行文給總統、行政院長、司法院長等，指控該名檢察官與律師「涉通姦」，因而挨告；桃園地檢署偵結依加重誹謗罪嫌起訴他。

檢方調查，72歲莊男於去年11月30日、12月1日，行文指控李姓檢察官與前檢察官、律師魏男「涉有通姦」，稱李一面倒在偵查庭有登載不實、為魏男脫罪及設有包攬訴訟，並將紙本寄給當事檢察官，副本也列印寄送給多達18個單位。

副本收文單位包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、司法院長許宗力、內政部長徐國勇、時任檢察總長江惠民、時任高檢檢察長邢泰釗、桃園市長鄭文燦、時任桃園市警局長陳國進等，以及全國律師聯合會、全國律師公會，及司革會轄下單位。遭誣指的魏姓律師得知後提告。

檢方查，莊到案後坦承寄送信函，但矢口否認誹謗，辯稱自己只是寫「懷疑」，並不代表自己說他們通姦，且認為此事與公益有關，但他卻提不出相關事證。

檢方認為，莊雖然沒有明確指摘兩人通姦，但「通姦」一詞有負面涵意涵，足以貶損人格評價，不能只因加註「涉有」便完全規避查證義務，而辯詞更顯示他全憑主觀臆測，仍因惡意或輕率發表。

桃園地檢署指出，就算莊指控屬實，私生活也與公益無關，仍夠成誹謗要件，偵結依加重誹謗罪嫌起訴莊，又因他累犯，請求法院加重其刑。

據了解，莊男曾因妨害自由、妨害公務、誣告等罪被判刑，均執行完畢；他日前承攬一起車禍案件，魏男是對方律師，他自己也作為訴訟代理人出庭，但遭李姓檢察官質疑他不具備律師資格，令他當庭發怒，隨後遭法警請出。

司法革命會創會長莊榮兆（中）誣指檢察官、律師通姦，挨告妨害名譽。圖／報系資料照
司法革命會創會長莊榮兆（中）誣指檢察官、律師通姦，挨告妨害名譽。圖／報系資料照

律師 檢察官 司法院

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