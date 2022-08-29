以老父影響生活又疑性侵母 男弒父藏屍8天再棄屍

符姓男子去年將父親殺害後分屍棄置新北市永和區瓦窯溝，被依殺害尊親屬、毀損遺棄屍體罪起訴，新北地方法院認為符男殺父動機是因父親影響母親生活，情有可原，今判符男19年徒刑。

檢警調查，符男父母已離婚多年，符父之前曾長期家暴，符母則患有失智症等疾病。目前由符男照顧母親、父親則獨住；他十分孝順，對母親照顧無微不至，即使父親與家庭感情生疏，他仍在父親住療養院時常去探望。去年11月25日因父親年老力衰接到家裡同住。

符男接回父親後，卻發現父親常故意對他和母親頤指氣使，更懷疑父親多次欲強行進入母親房間性侵母親，造成他精神壓力極大，去年11月28日見老父在午休，想到接獲父親後連日來的壓力，以及日後仍需承受，便突然萌生殺父之意，以枕頭將父親悶死，再將父親屍體藏在住家頂樓加蓋。

符父屍體被棄置數日後開始發臭，符男怕老母親發現，又唯恐入獄沒人照顧年邁老母，去年12月8日決定毀屍滅跡，晚間先將父親屍體肢解後，放入行李箱內，再於隔天凌晨2、3時許拖著行李箱走到新北市永和區水源橋上，把行李箱連同屍體、分屍工具丟到瓦窯溝內。

合議庭審理時，發現符男在接回父親後，還購置全新寢具給父親，更帶他去看牙醫、遷戶籍，認為符男原本是歡喜迎接父親返家同住，卻在接回老父第五天就將他殺害，認為中間必然有發生劇變轉折的理由。

合議庭參酌符男老母強調他很孝順，若非符父回家後言語家暴故態復萌，對她有不當言行甚至有侵犯企圖，才導致孝順母親的他難以繼續忍受並痛下殺手，認為符男所述屬實。