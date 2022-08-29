在司法特區抗議「政府機關互踢皮球」 他被罰1000元　

沈姓男子在台北博愛特區司法大廈抗議司法不公，經政風人員說明、警方勸導，還是持續喧譁，移送法辦；台北地院認為，沈妨害公共秩序，依社會秩序維護法藉端滋擾公共場所事由，裁定沈罰鍰1000元。可抗告。

沈提出為何喧譁的理由，他說，是因抗議檢察官傲慢，跟檢察官說辦案要有證據，不能高興怎麼判就怎麼判，沒辦法申請案件資料，他們都踢皮球；沈還說，政風處都在踢皮球，才很無奈大聲叫，只是要求溝通，但未被法官接受。

台北市警中正一分局移送說，沈2022年7月12日上午11時20分，在司法大廈入口處稱司法不公及政府機關互踢皮球，沈以言語大聲抗議，經政風人員說明、警方勸導還是持續抗議、喧譁。

法官認為，沈抗議表達訴求的地點，是機關員工辦公、民眾洽公的出入口，他經過制止，還是持續同一行為，客觀上已妨害公共場所的秩序，並逾越一般人能容許的合理範圍，造成公共場所安寧秩序難以維持或回復。