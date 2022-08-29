悶死父後又肢解屍體裝箱再棄屍 新北弒親男判19年

符姓男子去年將父親殺害後分屍棄置新北市永和區瓦窯溝，被依殺害尊親屬、毀損遺棄屍體罪起訴。新北地方法院今判符男19年徒刑。

檢警調查，符男父母已離婚多年，符母由符男照顧、父親獨住。他十分孝順，對母親照顧無微不至，即使父親與家庭感情生疏，仍在父親住療養院時常去探望，去年11月25日因父親年老力衰接到家裡同住，4天後卻因認為父親「照顧需求過高」，以枕頭將父親悶死，再將父親屍體藏在住家頂樓加蓋。

符男犯案後唯恐入獄沒人照顧年邁老母，去年12月8日決定毀屍滅跡，晚間先將父親屍體肢解後，放入行李箱內，再於隔天凌晨2、3時許拖著行李箱走到新北市永和區水源橋上，把行李箱連同屍體、分屍工具丟到瓦窯溝內。