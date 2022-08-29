醉女不滿「不叫救護車」 派出所抽刀架脖畫傷警判6月

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市陳姓女子酒後不快，到派出所想找女警聊天，誤以為警方不幫其他報案民眾叫救護車，竟抽出隨身攜帶的檳榔刀，架在值班台員警脖子上，隨即遭其他員警合力壓制，但過程中仍造成員警脖子、手指受傷；桃園地院考量她犯後坦承、家境貧寒，依妨害公務罪判她有期徒刑6月。可上訴。

檢警調查，陳姓女子（24歲）今年5月21日上午7點多疑酒後情緒不佳，進到平鎮警分局龍岡派出所借吹冷氣、休息，又稱心情不好想跟女警聊天；據了解，陳女平常精神狀況就不穩定，是派出所常客。

這時有民眾到所內，請求警方幫忙叫救護車，而值班員警也答應。陳女疑似沒聽清楚，以為員警不幫忙，便大聲質疑警方「為什麼不幫忙？」並靠近值班台，值班的陳姓員警隨即警覺起身，但陳突然抽出預藏在外套口袋的檳榔刀，架在陳員脖子上。

一旁其他員警見狀，趕緊將陳女壓制在地並逮捕，依妨害公務罪嫌送辦，陳員則有脖子挫傷、右手大拇指割傷等傷勢。法院勘驗涉案刀具，確認檳榔刀質地堅硬，刀鋒約有9公分長，認定是兇器。

法院審酌，陳女在派出所內持刀攻擊員警，妨害執行職務，對社會公共秩序及值勤員警人身安全影響甚鉅，但念她事後坦承、國中肄業、家境貧寒且無業，依攜帶兇器犯妨害公務執行罪判她有期徒刑6月，傷害部分員警未提告。全案可上訴。

桃園市陳姓女子在派出所內持檳榔刀攻擊員警，法院依妨害公務罪判她有期徒刑6月。記者楊湛華／翻攝
桃園市陳姓女子在派出所內持檳榔刀攻擊員警，法院依妨害公務罪判她有期徒刑6月。記者楊湛華／翻攝

妨害公務 桃園 救護車

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