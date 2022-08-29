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藝人連靜雯墜「愛情陷阱」匯418萬 詐犯判6年4月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

有「戲劇女王」稱號的藝人連靜雯被詐騙集團鎖定，落入「愛情陷阱」，前前後後被騙418萬元，黃柏盛5人被起訴；台北地院審理，黃認罪，但稱沒錢賠償，法官今天依加重詐欺罪重判黃有期徒刑6年4月。可上訴。

法院開庭時，黃柏盛認罪，表示想與連靜雯調解，不過，黃說案子有5名被告，如果要賠錢，只願意賠償5分之1，而且要等到他出獄後才能籌款。

對於黃柏盛的說法，連靜雯的訴訟代理人表示，黃提的方案連靜雯無法接受，雙方調解破局，將循民事訴訟途徑再向犯罪集團求償。

檢察官調查，連靜雯在IG上結識暱稱為「Bruce」的詐團成員，誤入愛情陷阱；連女誤信投資可以獲利，2021年5月4日先匯出50萬元、5月5日再匯出39萬元，合計89萬元都進入黃柏盛收購來的人頭帳戶內。

約同時間，桃園地檢署另案也查出連靜雯2021年8月30日同一天2次匯100萬元、221萬元給詐欺集團，再於2021年10月29日匯出7萬元，前後5次匯款418萬元，都由犯罪集團車手領去。

檢察官偵結指出，為了集中管理人頭戶，詐騙集團要求人頭戶入住台北市中正區、新北市新莊區與林口區、桃園市龜山區的汽車旅館內，平均2天要更換房間一次，直到被列為警示帳戶後才能收工，平時人頭戶想外出，需經過黃柏盛點頭同意。

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詐騙集團 桃園

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