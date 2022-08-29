金管會三大鐵律再次被認證無拘束力 張平沼金鼎案無罪

金鼎投信因投資結構債造成鉅額虧損，前董事長張平沼與妻子陳淑珠被控將虧損轉嫁到金鼎證券，一、二審依證券交易法背信罪判張7年6月、陳婦8年6月徒刑，但台灣高等法院更一審逆轉張姓夫妻無罪。最高法院認判決有違背法令疑義，又撤銷，高院更二審今再次指金融監督管理委員會「三大鐵律」無法律拘束力，仍判夫妻倆無罪。

更二審被告除張平沼、金鼎證券公司前董事長陳淑珠外，還包括金鼎證券執行副總經理房冠寶。檢察官指控，聯合投信事件後，金管會為避免引發投資人大舉回贖，引起系統性風險，因此要求各投信公司所募集的債券型基金須於2005年12月底前將所持有的結構債全數移出，並須遵循市場俗稱的「三大鐵律」。

檢方控金鼎投信無力承擔結構債一次出售的損失，即將旗下總值85.6億的41檔結構債賣斷給張平沼家族所有的5家投資公司，再由5家投資公司將所取得的結構債以附賣回條件交易（RS）方式，超過市價及債券面額86.97億元向金鼎證券公司融資，將金鼎投信公司、股東應承擔的損失轉嫁金鼎證券。

張平沼等人被控另於2006年2月間以5家投資公司中的「競遠」、「匯普」公司名義，向金鼎證券公司同以附賣回條件交易方式融資2.5億元，檢方認為涉犯特別背信罪嫌。

張平沼夫妻審理期間堅稱無罪，2014年高院上訴審仍認定張有罪時，他痛心地表示，原本期待法官能體察當時背景及交易實況還他清白，不料法官卻忽略有利於他的證據、專家證人證詞及交易慣例，自己信賴政府，依政府指示處理結構債卻遭到有罪判決，政府此舉叫其他企業經營者如何適從。

而本案首次逆轉改判張平沼夫妻無罪的更一審，則指金管會「三大鐵律」中的「不可讓基金受益人受損」、「若有損失由投信公司股東自行吸收」的指示決策過程違反組織法，明顯悖於投資常規、國際慣例，且與公司法規定不合，只是屬「不具法律上拘束力」的行政指導，不能當張平沼等人違背職務的依據。

更二審亦認定金管會的「三大鐵律」無法律拘束力。更二審認為張等人為配合金管會「三大原則」，將結構債自金鼎投信公司移出，而他們所選擇的RS交易方案，也是金管會所認可的處理方式，且金鼎投信自始即有以公司自有資金承擔處理結構債損失的準備，難認有不法意圖。

因檢察官未能舉證含86.97億元、2.5億元部分的RS交易過程違反櫃買中心規範或金鼎公司內控規定，且41檔結構債信評良好，違約機率極低，RS交易不論公債或公司債，當時市場上都可以票券面額的八成至八成五溢價承作，即如配券成數足夠，交易相對人的資力即非重要。

而RS交易到期後利息可滾入本金續作，是商業慣例；金鼎證券承作2.5億元RS交易，仍在原RS交易所容許的配券成數範圍內，非增貸，未增加金鼎證券風險。再者，RS交易在性質上屬融資，無需在年度財務報表評估價值減損，且金鼎證券最後因操作還獲有1億元利差，更二審認為金鼎公司未受害。