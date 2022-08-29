控盧秀燕夫婦中捷買地 追分國小前校長李順涼誹謗起訴

台中市追分國小前校長李順涼在今年初時，接受廣播節目採訪，提到市長盧秀燕夫妻，在中捷藍線B1站附近買地，盧委由律師提告妨害名譽，台中地檢署24日偵結，認定李未善盡查證義務，指摘內容也與事實不符，依誹謗罪起訴。

起訴指出，追分國小前校長李順涼在今年1月19日，接受寶島聯播網由鄭弘儀主持的廣播節目時，提到「聽說中捷藍線B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地，...盧家就是廖家」，指摘市長盧秀燕與丈夫廖述嘉，更改捷運路線，以在藍線捷運B1站附近的學校預定地，預先購買土地。

全案經檢方調查後，認定李曾任國小校長，對於市府業務，有人脈可以查證，卻捨此不為，不僅沒有詢問盧秀燕夫妻，也沒有先向市府承辦人員、主管詢問，只有聽聞傳聞資訊，就接受廣播節目採訪發表言論，不認為有善盡查證義務。

另外，李在發表相關言論後又被媒體人周玉蔻引用，造成盧秀燕夫妻在社會大眾的名譽受損。