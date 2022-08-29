連年護航宜蘭河濱公園標案 藍營向地檢署告發揪藏鏡人

宜蘭市公所辦理河濱公園場域環境維護及修繕搶災標案，連續6年由同家廠商獨得，該勞務案成效不彰且屢遭投訴，近6千萬元預算猶如泡水，國民黨縣議會黨團表示，得標廠商歷任負責人都與市民代表會主席林智勇關係匪淺，每年以最有利標評選，懷疑市公所替特定廠商量身打造，「門神」就藏在公所，黨團今向地檢署按鈴告發，呼籲檢調比照調查林姿妙縣長標準，徹底查辦。

對此，市長江聰淵表示，市公所已做過多次說明，相關細節交由市公所回應；市公所主秘楊秀川說，部分議員的不實言論已刺激及傷害市公所形象，公所決定責成業務單位並委請律師，對這幾位議員提出告訴。

國民黨縣議員楊弘旻、黃琤婷今天前往地檢署按鈴告發宜蘭市公所涉貪瀆案。楊弘旻指出，2016年設立的一鳴企業社，成立後連續6年來只有投標宜蘭市公所標案「宜蘭河濱公園場域環境維護及各項設新作修繕搶災及營運方向測試等工作」標案，連續6年7標案全都由一鳴企業社拿下，金額近6千萬元。

楊弘旻說，一鳴企業社歷任負責人都與宜蘭市民代表會主席林智勇關係匪淺，而且只標宜蘭市公所的標案。其中一名負責人陳志偉，之前曾酒駕被吊銷駕照，吊銷駕照期間還能順利獲聘為宜蘭市民代表會司機，之後還捲入代表會主席林智勇的詐保案。

陳志偉辭職後即轉任110年2月才成立的「鼎將企業社」負責人，不過該企業社在同年6月就順利標下453萬元的「110年度宜蘭金六結環保公園及永金一號起至永金二號橋下游約900公尺等周邊場域環境維護及各項設施修繕搶災等工作」標案。一鳴企業社能在市公所標案中每投必中，楊弘旻懷疑「早就串通好的」，背後的影舞者、門神就藏身在公所內，一鳴企業社才能連年得標。

議員黃琤婷指出，每年近千萬勞務標案，執行成效不彰屢屢遭到投訴，光是近幾年就有20多件陳情案，包括雜草叢生、地面凹凸不平、夜間照明不足、護欄年久失修，電路有問題、流動廁所髒亂、門鎖損壞等，陳情案件不斷、效率不彰，卻可連年得標，竟還能每年都採用最有利標評選，懷疑這些標案就是為它「量身打造」。