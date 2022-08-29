酒後宿舍討論薪資起口角 越南男刀刺同鄉判1年半

越南籍黎姓男子與陳姓同鄉都是台中市烏日區某公司員工，今年3月間，黎酒後在員工宿舍餐廳與陳起口角，黎拿起水果刀刺向陳，造成陳血胸等傷勢，黎犯後逃逸，警方循線將他緝捕到案，一審依傷害罪，判刑1年6月，執行完畢後驅逐出境。

判決指出，越南籍黎姓男子（47歲）與陳姓同鄉都是台中市烏日區某人力仲介公司的員工，今年3月19日晚間9時許，黎與陳在員工宿舍餐廳內吃飯、喝酒，酒後雙方討論薪資時，發生口角。

陳在口角後走出餐廳，但黎卻拿起一旁的水果刀，追出餐廳，朝著陳左胸猛刺，造成陳左側胸壁有穿側傷、血胸等傷勢，黎男在犯案後逃逸，烏日警分局循線抓人，依傷害罪送辦。