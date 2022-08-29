金鼎投信結構債案 張平沼夫婦等更二審仍判無罪

金鼎證創辦人張平沼夫婦等人被控涉金鼎投信結構債案，一二審均遭判有罪，台灣高等法院更一審逆轉改判無罪。最高法院撤銷發回，更二審今天再判張平沼夫婦等人無罪。可上訴。

檢方起訴指出，金管會要求各投信公司所募集的債券型基金須於民國94年12月底前將所持有的結構債全數移出，張平沼因金鼎投信無力承擔結構債一次出售所生的損失，即將旗下41檔、總值新台幣85.6億元的結構債賣斷給張平沼家族所有的5家投資公司。

隨後，再由5家投資公司將所取得的結構債以附賣回條件交易（RS）方式，向金鼎證券公司融資，而將金鼎投信及股東應承擔的損失轉嫁金鼎證券公司。

檢方指控，張平沼、陳淑珠夫婦等人另於95年2月間，以5家投資公司中的競遠、匯普公司名義， 另向金鼎證券公司同以附賣回條件交易（RS）方式融資2.5億元，造成金鼎證券的損失。檢方依證券交易法特別背信罪起訴張平沼夫婦等人。

台北地方法院於99年間判處張平沼、陳淑珠有期徒刑7年6月、8年6月；台灣高等法院二審仍維持相同刑度。最高法院審理後撤銷原判決，發回更審。

高院更一審認定，金鼎投信以公司自有資金承擔處理結構債所生損失，難認張平沼等有將損失轉嫁金鼎證券，以規避金鼎投信股東責任的不法意圖，改判張平沼等人無罪。最高法院再撤銷發回更審。

更二審認為，張平沼等人所為是經專業經理人評估，且無明顯悖於交易常規之處，尚屬合理商業判斷，難認有違背職務，仍判處張平沼等人無罪。全案可上訴。