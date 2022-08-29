台南養護機構女員工開直播猥褻老人 移送南檢偵辦

台南市一私立老人長期照顧中心發生女員工開直播，內容腥膻色，並猥褻養護機構住民，市府今天開罰及公告機構名稱、負責人姓名，女員工暫停職務，全案移送台南地檢署偵辦。

蘋果新聞網26日報導，台南市某家老人養護機構1名女性員工，利用休假或上班時，在交友平台開直播賺外快，為吸引會員點播，女子視訊聊天言語腥膻色，還情色自慰，甚至為拿到會員贊助禮物，猥褻養護機構住民。

台南市政府獲報，由社會局和衛生局啟動聯合調查，釐清行為人身分及事發經過後確認屬實。社會局今天新聞稿指出，認定這家私立老人長期照顧中心（養護型）未善盡督導管理，發生女員工猥褻住民不當行為，影響服務對象身心健康，依老人福利法裁處新台幣6萬元罰緩。

另外，社會局也公告機構名稱及負責人姓名，限期1個月內完成改善，並於14日內提出改善計畫。女員工暫停職務及接受相關調查；社會局表示，因女員工猥褻老人，全案已進入司法調查程序，由檢察官指揮偵辦。

社會局人員說，社會局已指派社工對受害長者提供相關保護服務及身心治療等，絕不容許機構住民權益受到傷害，若機構工作人員對住民有不當對待情事，絕對追查到底，依法處罰；社會局也將對此機構加強抽查，強力督促改善。