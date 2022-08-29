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調查官非法查詢個資助人打官司 付10萬給國庫獲緩起訴
檢方清查調查局航業調查處基隆調查站遺失6.5公斤扣案毒品案，查出航基站吳姓調查官為幫助友人打官司，涉嫌以不實名義，登入官方系統非法取得個人資料。基隆地檢署偵結，考量吳男自白，且經行政懲處，處分緩起訴，並要吳支付10萬元給國庫。
桃園地檢署前年偵辦航調處基隆站遺失6.5公斤安非他命案時，清查相關調查官經手案件和手機時，意外查出吳姓調查官進入調查局天網系統，在查詢用途欄填入不實資訊，查詢劉姓女子的個人資料。
桃檢移轉基檢調查，查出吳男的林姓友人，因與劉姓女子發生車禍，被依過失傷害罪嫌起訴。吳為幫助友人打贏官司，在辦公室登入天網系統後，以友人提供的劉女身分證字號，查詢她的個資及前科紀錄，並委託不知情的同事，協查劉女就醫紀錄。
基檢今天表示，吳男以不實名義登入內部查詢系統查詢個人資料，並傳送給友人後，涉犯刑法公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書罪、公務員登載不實公文書罪。
檢方考量吳男自白犯行，犯後態度良好，且經調查局記一大過行政懲處，予以緩起訴處分。緩起訴期間1年，確定之日起4個月內支付10萬元給國庫。緩起訴書已送高檢署審閱。
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