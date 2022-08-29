收2萬包庇天九牌賭場 萬華分局前偵查佐判關5年4月定讞

時任台北市警局萬華分局偵查佐陳昀寧8年前收受2萬元賄款，包庇天九牌賭場不被取締、查緝，更一審依違背職務收賄罪判5年4月徒刑，褫奪公權3年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，天九牌賭場業者為了規避警方查緝，透過中間人認識陳昀寧，雙方在鵝肉店談妥若賭場每開賭一天就給陳1萬元賄賂；陳昀寧2013年8月30、31日未查緝賭場，同年9月2日在咖啡廳收受業者2萬元賄款。

一審依違背職務收賄罪判7年徒刑，二審改判陳8年6月徒刑，判決被最高法院撤銷發回更審。台灣高等法院更一審認為，一審沒有審酌陳昀寧的犯罪情節、收受賄賂的金額，而判7年徒刑並非妥適。