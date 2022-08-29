聽新聞
test
0:00 / 0:00
收2萬包庇天九牌賭場 萬華分局前偵查佐判關5年4月定讞
時任台北市警局萬華分局偵查佐陳昀寧8年前收受2萬元賄款，包庇天九牌賭場不被取締、查緝，更一審依違背職務收賄罪判5年4月徒刑，褫奪公權3年，最高法院駁回上訴，全案定讞。
判決指出，天九牌賭場業者為了規避警方查緝，透過中間人認識陳昀寧，雙方在鵝肉店談妥若賭場每開賭一天就給陳1萬元賄賂；陳昀寧2013年8月30、31日未查緝賭場，同年9月2日在咖啡廳收受業者2萬元賄款。
一審依違背職務收賄罪判7年徒刑，二審改判陳8年6月徒刑，判決被最高法院撤銷發回更審。台灣高等法院更一審認為，一審沒有審酌陳昀寧的犯罪情節、收受賄賂的金額，而判7年徒刑並非妥適。
更一審指出，陳昀寧身為執行國家公權力的警員，卻因圖個人私利收賄而不查緝賭場，使人民喪失對國家公務機關執法的信賴，破壞執行公權力的威信，改判5年4月徒刑，褫奪公權3年；最高法院認為判決沒有違誤，且量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言