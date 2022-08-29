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收2萬包庇天九牌賭場 萬華分局前偵查佐判關5年4月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

時任台北市警局萬華分局偵查佐陳昀寧8年前收受2萬元賄款，包庇天九牌賭場不被取締、查緝，更一審依違背職務收賄罪判5年4月徒刑，褫奪公權3年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，天九牌賭場業者為了規避警方查緝，透過中間人認識陳昀寧，雙方在鵝肉店談妥若賭場每開賭一天就給陳1萬元賄賂；陳昀寧2013年8月30、31日未查緝賭場，同年9月2日在咖啡廳收受業者2萬元賄款。

一審依違背職務收賄罪判7年徒刑，二審改判陳8年6月徒刑，判決被最高法院撤銷發回更審。台灣高等法院更一審認為，一審沒有審酌陳昀寧的犯罪情節、收受賄賂的金額，而判7年徒刑並非妥適。

更一審指出，陳昀寧身為執行國家公權力的警員，卻因圖個人私利收賄而不查緝賭場，使人民喪失對國家公務機關執法的信賴，破壞執行公權力的威信，改判5年4月徒刑，褫奪公權3年；最高法院認為判決沒有違誤，且量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

警察示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
警察示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

賭場 收賄 賄款

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