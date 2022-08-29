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操作員放話毀掉新北地院資訊系統 懲戒法庭先停他職

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北地方法院許姓操作員於2020年至今年2月間不只有到勤不實，虛偽請假等涉詐行為，台灣高等法院認為若讓許繼續上班，對新北地院資訊安全將造成極大威脅，因此請懲戒法院依公務員懲戒法規定停職。懲戒法庭認為許公務機密、資訊安全觀念淡薄，且以私害公，裁定停止職務。

許姓操作員在今年2月24日曾向新北地院資訊室蘇姓主任表示要移除他在職期間建置的全部資訊系統，讓系統「恢復到職時」的狀況，新北地院擔心審判資訊系統若遭破壞，法院的核心業務將癱瘓。

資訊室陳姓前主任任職期間，許姓操作員多次因不滿機房管理業務分配，甚至刪除密碼表備分檔案。此外，資訊室規定職員請假時必須在Ｇoogle行事曆上登載，方便主任控管資訊人力狀況，許卻被蘇姓主任發現多天登載休假但沒在差勤系統申請休假，許遭抓包後竟刪除從2020年起登錄在Ｇoogle行事曆上的休假資料。

新北地院洋洋灑灑列出許的違失紀錄，並認為許室因怨懟主管考績而興起報復之念，認為為維護公務秩序與紀律，有停職必要。

公務員懲戒法第5條第1項規定「懲戒法庭對於移送之懲戒案件，認為情節重大，有先行停止職務之必要者，得裁定先行停止被付懲戒人之職務，並通知被付懲戒人所屬主管機關。」許姓操作員在未到班的情況下，製造不實到勤電磁紀錄，政風室訪談後才繳回6408元俸給並向新北地檢自首，且他之後未到勤的理由也造假，職務法庭認為難以期待許能妥適執行公務，且所涉案件情節重大，裁定先停職。

新北地方法院許姓操作員揚言移除他在職時建置的資訊系統，懲戒法庭認為許公務機密、資訊安全觀念淡薄，且以私害公，裁定停止職務。記者王宏舜／攝影
新北地方法院許姓操作員揚言移除他在職時建置的資訊系統，懲戒法庭認為許公務機密、資訊安全觀念淡薄，且以私害公，裁定停止職務。記者王宏舜／攝影

新北 公務員 台灣高等法院

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