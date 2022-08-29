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職棒賽鬧場喊味全龍打假球、比中指 賭博前科球迷遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

中職味全龍對中信兄弟在今年5月29日，於洲際棒球場比賽，李姓球迷在場邊高喊「味全龍打假球」，有工作人員制止，李還比出中指，引發關注，中職與球團都提出妨害名譽告訴，李坦承有講，還說「網路都有說，我只是大膽說出來」，檢方今依妨害名譽罪嫌起訴他。

起訴指出，李姓男子（51歲）在2018年間因涉嫌賭博案件，遭台中地院判刑3月確定，任仍不知悔改，在今年5月29日晚間7時許，在味全龍與中信兄弟比賽進行期間，在場邊高喊「味全龍打假球」、「味全龍又再打假球，不要臉」。

因李在場邊高喊，也被直播的攝影機與現場民眾聽到，許姓工作人員前往制止，沒想到李對著許比出中指，警方到場後，中職與球團都提出妨害名譽告訴。

李男承認，的確有在場邊講「味全龍打假球」等語，但強調「網路大家都在說，我只是比較大膽說出來」；另外針對工作人員比中指一事，他則辯稱，有「腕隧道症候群」，沒有要比中指的意思。

檢方根據告訴人證詞，球賽轉播的現場影音等證據，認定李社犯公然侮辱罪，今偵結起訴。

李姓球迷在今年5月間，在台中洲際棒球場場邊高喊不實言論，台中地檢署今偵結起訴。圖／讀者提供
李姓球迷在今年5月間，在台中洲際棒球場場邊高喊不實言論，台中地檢署今偵結起訴。圖／讀者提供

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