聽新聞
test
0:00 / 0:00
職棒賽鬧場喊味全龍打假球、比中指 賭博前科球迷遭訴
中職味全龍對中信兄弟在今年5月29日，於洲際棒球場比賽，李姓球迷在場邊高喊「味全龍打假球」，有工作人員制止，李還比出中指，引發關注，中職與球團都提出妨害名譽告訴，李坦承有講，還說「網路都有說，我只是大膽說出來」，檢方今依妨害名譽罪嫌起訴他。
起訴指出，李姓男子（51歲）在2018年間因涉嫌賭博案件，遭台中地院判刑3月確定，任仍不知悔改，在今年5月29日晚間7時許，在味全龍與中信兄弟比賽進行期間，在場邊高喊「味全龍打假球」、「味全龍又再打假球，不要臉」。
因李在場邊高喊，也被直播的攝影機與現場民眾聽到，許姓工作人員前往制止，沒想到李對著許比出中指，警方到場後，中職與球團都提出妨害名譽告訴。
李男承認，的確有在場邊講「味全龍打假球」等語，但強調「網路大家都在說，我只是比較大膽說出來」；另外針對工作人員比中指一事，他則辯稱，有「腕隧道症候群」，沒有要比中指的意思。
檢方根據告訴人證詞，球賽轉播的現場影音等證據，認定李社犯公然侮辱罪，今偵結起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言