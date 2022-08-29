騎士闖紅燈遭警攔停開單 法院一理由撤銷

郭姓男子騎機車被警察攔停舉發闖紅燈，他自認在路口看到綠燈箭頭才右轉，重返現場發現，綠燈箭頭竟直接變換紅燈，沒有黃燈警示，感覺被打了「悶棍」，訴請撤銷處分。基隆地院認為，號誌設置違反規定在先，且駕駛人通過路口還要注意其他人車，不可能全程盯看號誌，判決撤銷罰單。

判決指出，郭男今年1月8日上午11點多騎機車，沿基隆市安樂區樂利三街通過路口時，警員目睹他闖紅燈右轉麥金路，密錄器也攝得影像，攔停舉發違規。公路總局台北市區監理所認定郭有紅燈右轉違規行為，處罰600元並記違規點數3點。

郭男不服處分提起行政訴訟，主張他要通過路口前，有先確認樂利三街號誌是綠燈才右轉麥金路，過程中變換為紅燈，但已經不在他的視野範圍。

郭男說，接到紅單後重回樂利三街、麥金路口，觀察號誌時相，發現樂利三街「圓形紅燈、綠色右轉箭頭」之後，沒有呈現黃燈就變圓形紅燈，讓駕駛人沒有緩衝空間，明顯違反規定，訴請撤銷原處分。

監理單位辯稱，警員當場目睹郭男違規而舉發，並有錄影為證，違規行為明確，舉發程序也無違誤，裁罰有據，聲明駁回告訴。

法院勘驗郭男提供路口號誌時相變換影像，認定郭的陳述無誤。基隆市政府工務處6月14日函文也表示，2月26日接獲市民電話反映，樂利三街紅燈右轉箭頭綠燈結束後，並未顯示3秒黃燈，2月27日已調整設定。

法院認為，圓形黃燈設置目的在警告車輛駕駛人及行人，紅色燈號即將顯示。郭男被舉發違規當時，號誌未對用路人施加警告，逕行變換為紅燈，使駕駛人無從預見，極有可能造成駕駛人無從遵循，違行政行為明確性原則，難認郭男有可非難性或可歸責性。