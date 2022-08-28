應徵博弈變詐騙人頭囚禁旅館6天 他趁犯嫌上廁所逃跑

台南市楊姓男子上網應徵博弈工作，被控制在桃園市汽車旅館6天，提供銀行帳戶，趁犯嫌上廁所時逃脫，發現帳戶涉詐欺被警示。刑事局說，詐騙集團控制求職者，取得帳戶作為人頭戶以匯入騙得贓款，民眾求職要謹慎。

警方調查，台南無業50歲楊姓男子上月在臉書看見「灰色地帶工作」貼文，指工作5天可領15至20萬元，他加入LINE聯繫，對方稱從事博弈，需要他提供帳戶讓公司轉入國外收入以避稅，公司會支出食宿及交通費。

他依指示申辦網路銀行，晚間11點多到桃園與兩名男子見面，搭計程車至汽車旅館，對方收走存摺、印章，以手機拍攝他身分證、健保卡；隔天凌晨3點，他被帶到另一間旅館，收走手機，威脅不能離開。

他見對方腰間掛有匕首，不敢輕舉妄動，每天只能用手機半小時，被查看LINE對話內容，還被要求到柬埔寨工作。他不願配合，被控制6天，趁對方上廁所時逃跑，返家發現帳戶被警示，曾匯入66萬元。

新竹市無業28歲高姓男子本月初收到LINE訊息，介紹「提供銀行帳戶」代收貨款工作，他聯繫對方，隔天在超商見面，被載到新北市一處民宅控制，交出存摺、提款卡、密碼、手機，5天後被載回新竹，帳戶也被警示。