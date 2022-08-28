農民趕鳥放沖天炮 飛50公尺把鄰居倉庫、機車都燒了
農民為了驅趕鳥類吃農作物常傷透腦筋，彰化縣大村鄉一名賴姓農民放沖天炮趕鳥，沒想到爆竹飛到鄰居鐵皮倉庫，燒到鐵皮屋及屋內機車、洗衣機、割草機等損失慘重，彰化地方法院依失火罪將賴男判處拘役20日，可易科罰金，緩刑2年。
判決書指出，賴男去年12月某日中午在自家葡萄園旁以火苗點燃沖天式爆竹2枚施放以嚇鳥，但爆竹卻飛到50公尺旁鄰居的鐵皮倉庫旁，並引燃黑色塑膠網後延燒進鐵皮倉庫，並燒毀倉庫內的機車、洗衣機、割草機、葡萄包裝盒、汽車機油等20多件物品。
法官認為，賴男本應注意燃放沖天式爆竹，有難以控制爆竹行向之風險，且有隨時飛入或火星掉落附近民宅、建築物引燃物品造成失火之可能，依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏未注意即貿然施放，不過賴男願意賠償鄰居損失，因此判處拘役20日，緩刑2年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言