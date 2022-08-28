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農民趕鳥放沖天炮 飛50公尺把鄰居倉庫、機車都燒了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

農民為了驅趕鳥類吃農作物常傷透腦筋，彰化縣大村鄉一名賴姓農民放沖天炮趕鳥，沒想到爆竹飛到鄰居鐵皮倉庫，燒到鐵皮屋及屋內機車、洗衣機、割草機等損失慘重，彰化地方法院依失火罪將賴男判處拘役20日，可易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，賴男去年12月某日中午在自家葡萄園旁以火苗點燃沖天式爆竹2枚施放以嚇鳥，但爆竹卻飛到50公尺旁鄰居的鐵皮倉庫旁，並引燃黑色塑膠網後延燒進鐵皮倉庫，並燒毀倉庫內的機車、洗衣機、割草機、葡萄包裝盒、汽車機油等20多件物品。

法官認為，賴男本應注意燃放沖天式爆竹，有難以控制爆竹行向之風險，且有隨時飛入或火星掉落附近民宅、建築物引燃物品造成失火之可能，依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏未注意即貿然施放，不過賴男願意賠償鄰居損失，因此判處拘役20日，緩刑2年。

彰化縣大村鄉一名賴姓農民放沖天炮趕鳥，沒想到爆竹飛到鄰居鐵皮倉庫，燒到鐵皮屋及屋內機車、洗衣機、割草機等損失慘重，彰化地方法院依失火罪將賴男判處拘役20日，緩刑2年。記者林宛諭／攝影
彰化縣大村鄉一名賴姓農民放沖天炮趕鳥，沒想到爆竹飛到鄰居鐵皮倉庫，燒到鐵皮屋及屋內機車、洗衣機、割草機等損失慘重，彰化地方法院依失火罪將賴男判處拘役20日，緩刑2年。記者林宛諭／攝影

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