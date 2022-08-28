農民趕鳥放沖天炮 飛50公尺把鄰居倉庫、機車都燒了

農民為了驅趕鳥類吃農作物常傷透腦筋，彰化縣大村鄉一名賴姓農民放沖天炮趕鳥，沒想到爆竹飛到鄰居鐵皮倉庫，燒到鐵皮屋及屋內機車、洗衣機、割草機等損失慘重，彰化地方法院依失火罪將賴男判處拘役20日，可易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，賴男去年12月某日中午在自家葡萄園旁以火苗點燃沖天式爆竹2枚施放以嚇鳥，但爆竹卻飛到50公尺旁鄰居的鐵皮倉庫旁，並引燃黑色塑膠網後延燒進鐵皮倉庫，並燒毀倉庫內的機車、洗衣機、割草機、葡萄包裝盒、汽車機油等20多件物品。